Do ponedjeljka se zatvara dio važne prometnice u Novom Zagrebu, provjerite obilazne pravce

Zbog izvođenja radova izgradnje nogostupa i autobusnog ugibališta, Sisačka cesta kod raskrižja sa Burićevom ulicom, od petka 13.10. od 09,00 sati do ponedjeljka 16.10.2023. do 04,00 sata, bit će zatvorena za sav promet.

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će: Sisačka cesta - Mrkšina - Svetoklarska - Utinjska - Savski gaj XIII put - Remetinečka cesta - Dr. L. Naletilića - Sisačka cesta i obratno.

– Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji.Sugrađane upozoravamo na moguće poteškoće u prometu te molimo za razumijevanje – poručuju iz gradske uprave.

Podsjetimo, to nisu jedini radovi u ovom dijelu grada. Kopa se od danas do 2. studenog i u Brezovici, gdje su u tijeku radovi na asfaltiranju dijela Brezovičke ceste i Hudobičke ulice. Do 23. listopada produljen je i rok za dovršetak radova na Aleji Bologne gdje je u tijeku sanacija pothodnika Stenjevec.

