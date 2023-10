Loša vijest: Radovi na prometnoj zagrebačkoj aveniji trajat će još 10 dana, trebali su biti gotovi još davno

Radovi na Aleji Bologne, jednoj od prometnih žila kucavice zapada metropole, nastavit će se još barem 10 dana, stoji u obavijesti Grada Zagreba koji je radove započeo još ljetos , no zbog lošeg stanja pothodnika u Stenjevcu čija sanacija je bila planirana do kraja kolovoza, prvo je rok produljen do 13. listopada, no još nije gotovo.

Na Aleji Bologne kod raskrižja s Gospodskom ulicom, kopat će se do ponedjeljka 23.10.2023. do 20,00 sati. Zauzet je dio kolnika, a promet se odvija po preostalom slobodnom dijelu, odnosno po jednoj prometnoj traci za svaki smjer. Za vrijeme radova onemogućen je ulaz/izlaz iz smjera Aleje Bologne prema Gospodskoj i obratno.

Vozači kao i do sada obilazno mogu trasom Gospodska – Bolnička – Majke Terezije – Aleja Bologne.

– Zbog procurivanja vode, potrebno je izvršiti sanaciju u pothodniku Stenjevec, na način da se na gornju plohu konstrukcije pothodnika nanese hidroizolacijski sloj, što uključuje zamjenu kolničke konstrukcije i ponovno asfaltiranje Aleje Bologne – pojasnili su ranije u gradskoj upravi opseg radova koji će se izvoditi.