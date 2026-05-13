Lipanj je u znaku obrtništva, obilježava se šest desetljeća od obnove rada Udruženja

Zagreb je već tradicionalno tijekom lipnja u znaku obrtništva, a vrhunac će biti svečana proslava 60. izdanja Dana obrtnika. Organizira je Udruženje obrtnika grada Zagreba, a održat će se 13. lipnja u prostoru Stil Eventa. Riječ je o proslavi šest desetljeća upornosti, predanog rada, želje za neprestanim napredovanjem i uspješnog prenošenja bogatog znanja i majstorskih vještina na mlađe generacije.

Za razliku od prijašnjih godina, kada se Dan obrtnika slavio u opuštenijoj atmosferi u prirodi na Sljemenu, današnje proslave imaju svečaniji karakter. Veliki jubilej zahtijeva i veliko slavlje, u kojemu će naglasak biti stavljen na nagrađivanje najzaslužnijih članova koji su svojim radom, trudom i slobodnim vremenom pridonijeli razvoju Udruženja, komorskog sustava i obrtništva u cjelini. Tako će ove godine biti dodijeljena i prestižna priznanja za životno djelo dvojici doajena zagrebačkog obrtništva.

– Šezdeset godina je impozantna brojka. Riječ je o šest desetljeća od obnove rada našeg Udruženja – istaknuo je Ivica Zanetti, predsjednik Udruženja obrtnika grada Zagreba.

Dodao je kako je jubilarna proslava prigoda da se pozovu prijatelji iz cijele Hrvatske, predstavnici Grada Zagreba, resornog ministarstva te svi partneri koji prate projekte Udruženja.

– Jedinstvena je to prilika da se obrtnici druže i razmijene iskustva ta da svi zajedno odamo počast obrtništvu koje je neraskidivo vezano za nastanak i razvoj Zagreba. U današnje vrijeme povezivanje je ključno kako bismo zajedno bili konkurentniji i učili iz primjera dobre prakse jedni od drugih – poručio je Zanetti.

Povijest zagrebačkog obrtništva seže duboko u prošlost. Pojedini cehovi datiraju još u 14. stoljeće, kada se spominju bratovštine postolara, mesara, remenara i drugih obrtnika. Tada su se osnivale obrtničke, cehovske i stručne organizacije koje su okupljale majstore istih ili sličnih struka radi sigurnijeg rada, unapređenja djelatnosti te utvrđivanja pravila i standarda. Ta bogata tradicija nastavlja se i danas u sklopu modernog djelovanja Udruženja obrtnika grada Zagreba.

Danas ono predstavlja više od 21.000 zagrebačkih obrtnika. Ta brojka pred Udruženje stavlja veliku odgovornost da bude primjer drugima i lokomotiva cijelog sustava. Zaštita interesa zagrebačkih obrtnika, kao i obrtništva u cjelini, glavni je zadatak ove institucije.

– Radimo na tome da budemo još prepoznatljiviji i želimo biti pokretačka snaga cijelog sustava. Napredujemo iz dana u dan, ali ne u onoj mjeri u kojoj smo si zacrtali. Trudimo se, predano i odgovorno radimo u interesu naših članova. Svjesni smo odgovornosti prema više od 21.000 kolega. Predstavljati tako velik broj ljudi za mene je čast, ponos i velika odgovornost – naglasio je Zanetti.

U suradnji s udrugom Zdravi pod suncem, Udruženje obrtnika organiziralo je besplatne preglede madeža za svoje članove. Pregledi će se održati 25. i 26. svibnja od 15 do 18 sati u prostoru Udruženja na Trgu Mažuranića 13. Za sudjelovanje u akciji prijavilo se više od 520 članova, a preglede će obaviti šest dermatologa.

Riječ je o nastavku prakse organiziranja besplatnih liječničkih pregleda uoči Dana obrtnika. Prije dvije godine gotovo 120 obrtnica prošlo je mamografiju, a lani je stotinu članova Udruženja obavilo pregled prostate.

– Obrtnici su ljudi koji moraju puno raditi kako bi opstali na tržištu i svakodnevno se susreću s brojnim izazovima. Zbog toga rijetko imaju vremena za brigu o sebi. Zato organiziramo ovakve akcije kako bismo im pomogli da obave važne preventivne preglede i sačuvaju zdravlje – kazao je Zanetti.

Uoči samog Dana obrtnika, što je također već tradicija, na Trgu Petra Preradovića održat će se sajam Sekcije proizvođača suvenira pod nazivom "Srčeko zagrebačkih obrtnika". Jedanaest će obrtnika od 11. do 14. lipnja stanovnicima i gostima grada na manifestaciji ponuditi autentične suvenire inspirirane bogatom kulturno-povijesnom baštinom Zagreba u koje su utkani njihovo znanje i umješnost.

Proslava ovogodišnjeg, 60. izdanja Dana obrtnika nije samo podsjetnik na bogatu prošlost već i snažna poruka o vitalnosti, prilagodljivosti i budućnosti zagrebačkog obrtništva. Ono je ključno za gradski identitet i gospodarstvo. Od uslužnih djelatnosti do umjetničkih zanata, obrtnici obogaćuju svakodnevni život stanovnika metropole i privlače turiste autentičnim proizvodima.