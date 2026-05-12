Dok Zagreb svaki dan stoji u gužvi, Fran bira dva kotača

Dok se stanovnici Zagreba svakodnevno bore s prometnim gužvama, manjkom parkinga i sve sporijim gradskim prijevozom, dio građana spas pronalazi na dva kotača. Među njima je i 23-godišnji Fran Butković, student četvrte godine Ekonomskog fakulteta, smjera financije, koji uz studij radi u poreznom savjetovanju u tvrtki EY. Bicikl za njega nije samo rekreacija, nego i praktičan način života u gradu.

– Bicikl vozim od svoje sedme godine – govori Fran, prisjećajući se prvih vožnji iz djetinjstva. Ljubav prema biciklu nije došla postupno, kaže da ga je odmah zavolio. Prvi bicikl kupila mu je teta, a najdraža uspomena vezana uz vožnju i danas mu je trenutak kada je s majkom prvi put naučio voziti bez pomoćnih kotačića. Iako je bicikl dio njegova života odmalena, nakon dulje pauze, ponovno mu se ozbiljnije vratio interes za vožnjom prije nekoliko mjeseci. Danas bicikl vozi svakodnevno, ponekad i četiri puta dnevno, najčešće kroz grad.

– Najviše ga koristim za odlazak na posao i povratak kući. U jednom smjeru vozim oko petnaest minuta – objašnjava. Upravo mu brzina i praktičnost predstavljaju najveću prednost. Dok mnogi vozači gube vrijeme tražeći slobodno parkirno mjesto, Fran često bira bicikl kao jednostavnije rješenje.

– Ponekad negdje stignem brže biciklom nego autom – kaže. Iako ima vozačku dozvolu i često koristi automobil, tramvaj gotovo nikada ne bira. Odluku između auta i bicikla donosi ovisno o udaljenosti i situaciji u prometu. – Za grad, posao i mjesta gdje nema parkinga bicikl je idealan – dodaje. Najviše vozi po Zagrebu, a omiljeno mjesto za bicikliranje mu je Jarun. Ondje, kaže, biciklisti barem imaju jasno određene staze i više prostora za sigurnu vožnju. Potpuno suprotno doživljava centar grada.

– Centar je najgori za bicikliranje zbog velikih gužvi – govori. Problem infrastrukture jedan je od razloga zbog kojih smatra da biciklistima u Zagrebu još uvijek nije dovoljno posvećena pažnja. Iako postoje dijelovi grada s uređenim stazama, Fran smatra da ih je premalo.

– Trebalo bi biti više biciklističkih staza po Zagrebu – ističe. Unatoč svakodnevnoj vožnji, ozbiljniju prometnu nesreću nikada nije doživio. Biciklisti se često moraju prilagođavati prostoru između automobila i pješaka, a vožnja kroz grad zahtijeva stalnu koncentraciju. Vozače automobila opisuje kao uglavnom korektne, ali upozorava da moraš biti jako oprezan. Smatra i da biciklisti u prometu nisu dovoljno poštovani te da grad još uvijek nije potpuno prilagođen sve većem broju ljudi koji bicikl koriste kao prijevozno sredstvo. Ipak, strah ga nikada nije spriječio da sjedne na bicikl.

– Nikad se nisam bojao voziti po cesti – govori, dodajući kako tijekom vožnje maksimalno pazi na sigurnost. Osim prometa, problem predstavlja i krađa bicikala. Fran je to osjetio još kao dijete, kada su mu čak dva puta ukrali bicikl, unatoč čeličnom protuprovalnom lokotu.

– To je bio razlog zašto dugo nisam vozio bicikl – priznaje. Danas svoj sportski bicikl drži u garaži i redovito ga održava. Kada se pojavi kvar ili pukne guma, bicikl nosi na servis jer mu je važno da uvijek bude ispravan i siguran za vožnju. Kad se vozi s posla i na posao bira gradski bicikl Bajs. Najčešće vozi sam jer tada može održavati vlastiti tempo, no vikendom ponekad biciklira s djevojkom. Glazbu tijekom vožnje ne sluša jer smatra da je to opasno i dodatno smanjuje koncentraciju u prometu. Iako nikada nije bio na organiziranom biciklističkom putovanju ili dužoj turi s većom grupom ljudi, kaže da bi jednog dana volio i tako nešto iskusiti. Za Frana bicikl nije samo sportski rekvizit nego praktičan dio svakodnevice. U njemu vidi spoj prijevoza, rekreacije i slobode, ali i jednostavno rješenje za gradske probleme koje sve više građana počinje prepoznavati.

– Ako fizički mogu, mislim da bi više ljudi trebalo voziti bicikl – zaključuje. A gdje to i mogu? Na 44. Večernjakovoj biciklijadi koja na s Trga dr. Franje Tuđmana kreće u 10 sati, 13. lipnja. Biciklisti će se uputiti na oko 20 kilometara dugu rutu do Parka Vugrinščak u Samoboru, gdje će se, za završni dio programa i dobru atmosferu, pobrinuti šibenski bend BluVinil koji je nedavno oduševio publiku u prepunom zagrebačkom Boogaloo klubu svojim albumom "Carstvo Mediterana". Svi koji žele sudjelovati prijaviti se mogu na web stranici biciklijada.hr.