Đaci sa Savice vratili se u kvart: 'Umjesto oronule zgrade sad imamo šarenu školu u koju bi svatko poželio ići'

Neovisno o tome u koji su razred krenuli, za učenike OŠ Jure Kaštelana na Savici početak nove školske godine bio je i te kako poseban jer nastavu od jučer imaju u zdanju koje je, osim rekonstruirane sportske dvorane, srušeno do temelja i nanovo sagrađeno. Đaci i nastavnici dvije su godine gostovali u čak sedam različitih škola, neki su ih i mijenjali pri prelasku u stariji razred, nestrpljivo očekujući povratak na staru lokaciju, u novu zgradu koja se podizala u njihovu kvartu.

A nju su stanovnici Savice čekali gotovo 30 godina, s obzirom na to da je dotrajala i neugledna građevina uz, među ostalim, narušenu statiku i azbestne krovove, već odavna trebala biti srušena, ali to se dogodilo tek 2021. godine.

Malo previše u Barbie stilu

Osim što već na prvi pogled izvana osvaja i uljepšava kvart svojim šarenilom, za Matiju, koji je krenuo u peti razred, i njegovu mamu Mirjanu, nova zgrada znači puno više od modernih prostorija i ušminkane fasade. Matija, naime, koristi invalidska kolica, a dosad je s razredom bio ograničen na samo jednu učionicu u prizemlju jer stara škola nije bila prilagođena učenicima s invaliditetom.

– Dvije smo godine pohađali školu u susjedstvu, u Folnegovićevu naselju, i sad smo presretni što smo se vratili u svoj kvart. Ovo je za nas velika stvar jer se sada, zbog postojanja lifta, Matija napokon može normalno kretati po školi, što nam je bilo posebno iznenađenje još na danima otvorenih vrata u lipnju. Njegov razred sada ima priliku istražiti sve prostorije i kabinete za, primjerice, kemiju ili fiziku, što ih uskoro, u višim razredima, i očekuje – presretna je mama Mirjana.

Matija je ljubitelj likovne kulture, a raduje se i tehničkom, koji je, kao jedan od predmeta s kojima se dosad nisu susretali, velika novost za petaše. Osim s majkom, na prvi dan škole došao je i s razrednim prijateljicama Shiori te blizankama Mijom i Petrom. – Nova škola nam se čini super, ali ne sviđa nam se baš ova ružičasta boja kojom je prefarban ulaz, malo mi je previše u Barbie stilu, a i ne slaže se s ostatkom fasade. Veselimo se što ćemo moći istraživati nove prostorije, ali nikako mi ne paše što ćemo od sada morati učiti i povijest, čini se strahovito naporno – iskreno komentiraju blizanke.

Novoj zgradi vesele se i oni nešto mlađi pa nam tako drugaši Noa i Matej kažu kako im je drago što napokon više neće morati hodati do škole u susjednim Krugama. – Posebno me raduju tjelesni i likovni, jedva čekam zasjesti u klupu s najboljim prijateljem, to smo već odavna dogovorili – govori Matej.

A roditelji nam kažu da je neobično gledati klince kako ulaze u novu zgradu jer, osim uobičajenih emocija prvog dana škole, nevjerojatno im je da je na mjestu onakvog, kako ga opisuju, oronulog zdanja koje je srušeno, napokon u kvartu zgrada koja po svemu nalikuje školi i u koju bi svatko poželio ići. – Mi stariji nismo navikli na ovako šarene škole, u naše vrijeme sve je to bilo nekako tmurno, što bi se reklo, prava socijalistička arhitektura, i takva je bila i stara zgrada na Savici. Ovo je sad idealno za klince – oduševljeni su roditelji.

Dogovoreno privremeno rješenje

Prvo školsko zvono čulo se jučer i na zapadu grada dok su roditelji ispred OŠ Ante Kovačića u Španskom ispraćali đake škole koja od ove godine nastavu neće imati u tri, već u dvije smjene. Dugo čekana dogradnja škole s više od tisuću učenika donijela je četiri nove učionice i novu sportsku dvoranu, sve skupa na oko 1600 kvadrata, govore nam radnici koje smo zatekli u ušminkavanju aneksa uoči današnjeg svečanog otvorenja.

– Uređena su i vanjska igrališta za rukomet, mali nogomet, tenis, odbojku, košarku, ali i atletska staza te stijena za penjanje – govore. Roditelji te bake i djedovi zadovoljni su što je projekt napokon dovršen, no nerijetki smatraju da moglo i brže. – Radovi su trajali više od godinu i pol i probili su rok – napominje baka Nevenka.

Stanovnici Španskog smatraju i da školu treba dodatno proširiti kako bi djeca mogla ići u jednu smjenu, a gradonačelnik Tomislav Tomašević jučer je to i obećao, poručivši pri obilasku škole na Savici kako je prvašića ove godine 7593, što je više nego prije, po čemu se metropola izdvaja u odnosu na ostatak zemlje. I dok je problem u Španskom dogradnjom škole postao manji, u susjednim Gajnicama roditelji su se pobunili jer je OŠ Dragutina Domjanića zbog prevelikog broja djece postala trosmjenska.

– Riječ je o jednom i pol razredu mlađih uzrasta. Nakon sastanka s roditeljima dogovoreno je da će, dok se ne napravi trajno rješenje, Grad unajmiti adekvatan privatni prostor, ako takav postoji u kvartu, kako bi se premostila situacija koja je posljedica sustavne stambene preizgrađenosti – kazao je Luka Juroš, pročelnik gradskog Odjela za obrazovanje.

A osim ulaganja u rekonstrukciju i gradnju škola, Grad za ovu godinu najavljuje i povećanje proračuna za investicijsko održavanje na 15 milijuna eura. – Time će se ulagati u krovove, kotlovnice, kuhinje, dizala i druge zahvate za unapređenje kvalitete rada – zaključio je Tomašević.

