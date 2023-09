Sutkinja: Proračun Grada Zagreba temeljito je čišćen osam godina, a da to nitko nije primijetio

- Prva stvar koju se u ovom postupku treba zapitati je; Kako je moguće da je čišćenje ventilacijskih otvora u sportskim dvoranama trajalo osam godina, a da to nitko nije kontrolirao pri čemu je temeljito očišćen proračun Grada Zagreba? Kako je moguće da nitko nikada nije provjerio što se radi, niti je postavio pitanje je li sustav tog i takvog čišćenja učinkovit? Pogotovo što je uporaba metode čišćenja suhim ledom vrlo skupa i što se u javnosti prezentiralo da se ta metoda upotrebljava kako bi se spriječilo da se djeca u vrtićima i školama u Zagrebu zaraze legionelom. No ako se nitko u Gradu Zagrebu nije pitao, zato se pitao USKOK koji je temeljito "očistio" sve to. Istraga koju su proveli je sjajno provedena, s hrpom dokaza koji su povezani i na kojima je sada utemeljena ova nepravomoćna presuda - kazala je među ostalim Rahela Valentić obrazlažući nepravomoćnu presudu u aferi Suhi led.

A ta presuda, još je jedan sudski "spomenik" ostavštini Milana Bandića, jer je na optuženičkoj klupi sjedio Zvonimir Šostar, nekada jedan od najbližih Bandićevih suradnika, bivši Bandićev pročelnik za zdravstvo i čovjek kojeg su zvali zagrebačkim ministrom zdravlja. Afera Suhi led počela je uhićenjem Šostara i još devet osoba još tamo 2016. Godinu kasnije podignuta je optužnica, a polovinom 2018. od 10-ero tadašnjih optuženika, njih šestero je priznalo krivnju te se nagodio s USKOK-om. Od preostalih četvero, jedan je optuženik u međuvremenu preminuo, dok su Šostar, njegova zamjenica Mirta Lončar i Davor Ljubić, direktor Ekotoursa sada nepravomoćno osuđeni zbog zloporaba kojima je Grad Zagreb oštećen za oko 40 milijuna kuna. Teretilo ih se za više djela: zloporabe položaja i mito, a Ljubića i za pranje novca, utaju poreza...

Na koncu, Šostar je nepravomoćno osuđen na jedinstvenu kaznu od četiri godine zatvora, a njemu i njegovoj obitelji oduzeta je imovina vrijedna oko milijun eura. Što se tiče Mirte Lončar, koja se jedina pojavila na objavi presude, ona je uvjetno osuđena na godinu dana zatvora uz rok kušnje od pet godina. Ljubić je nepravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora, te je ostao bez oko četiri milijuna eura. Kako je osuđen na kaznu višu od pet godina zatvora, određen mu je i istražni zatvor. Ako se sam ne javi u Remetinec u dogledno vrijeme, sud će naložiti policiji da ga se privede. Troje optuženika moraju platiti i ukupno oko 130.000 eura troškova sudskog postupka.

Prema optužnici, Šostar je za mito namještao poslove Ljubićevoj tvrtki, a Grad Zagreb je poslove stvarno vrijedne oko 13,4 milijuna kuna platio oko 52 milijuna kuna. Za uzvrat, Ljubić mu je dao neutvrđeni iznos novca, a njemu i njegovoj obitelji plaćao je putovanja u SAD, Argentinu, Belgiju, Egipat, Španjolsku... Optuženici su u obranama nijekali počinjenje djela, no sud im nije vjerovao, a u obrazloženju presude koje je potrajalo više od dva i pol sata sutkinja Valentić je detaljno obrazložila na kojim je dokazima njezino vijeće utemeljilo nepravomoćnu osuđujuću presudu.

- Cijela ova priča počela je još 2006. kada je osobno Zvonimir Šostar odlučio da će se ventilacijski otvori čistiti metodom suhog leda. U svojoj obrani kazao je da se na tu metodu odlučio jer je dobio preporuku, no nije rekao od koga. Kazao je da je o tome čitao na internetu. No da je čitao na internetu, onda bi valjda vidio i ono što su utvrdili vještaci; da je riječ o metodi koja je skupa no neučinkovita jer do pojave legionele ne može doći u klimatizacijskim i ventilacijskim sustavima sportskih dvorana. Šostar je donio odluku da se prihvati metoda koja je odgovarala specifikacijama Ljubićeve tvrtke, a uvjete natječaja koje je raspisivao Grad Zagreb, nije određivao onaj koji natječaj raspisuje, već onaj koji daje ponudu. Pa je u natječaj stavljeno sve što odgovara Ljubićevoj tvrtki,a Grad Zagreb se čak nije potrudio kasnije u dokumentaciji nešto promijeniti već je uvjete natječaja doslovno prepisao iz dokumentacije Ekotoursa. Nadalje Šostar je neistinito naveo da je dao naloge da se sustav provjeri, jer nikome za te naloge nije rekao i tih naloga nema. Iako je on bio pročelnik odjela koje se među ostalim bavi socijalom, proračun svog odjela nije trošio na njih već je punio račun Ekotoursa. Svjedoci su ovdje iskazivali kako im je Ljubić pričao da polovinu onoga što Grad Zagreb uplati na račun Ekotoursa, Ljubić mora vratiti Šostaru te još nekim osobama. Tako, što je više novca išlo Ekotoursu, više je novca išlo i Šostaru - kazala je sutkinja Valentić.

VEZANI ČLANCI:

Pobrojala je zatim koja je sve putovanja Ljubić platio Šostaru i članovima njegove obitelji, a ti troškovi prema optužnici iznose najmanje oko 178.000 kuna. Iz provedenih dokaza vidljivo je da je Ljubić avionske karte kupovao jedne za drugim i plaćao ih gotovinom, a sve to za sudsko vijeće je bio dokaz da je Ljubićeva tvrtka dobivala poslove s Gradom Zagrebom, te da je Ljubić za uzvrat plaćao mito Šostaru.

- Šostar se vodio samo svojim imovinskim interesima, kako kod odabira firme Davora Ljubića s kojim je već dogovorio da će podijeliti novac nakon što ga izvuku iz proračuna, tako i idućih osam godina kada je to nastavljeno bez ikakve kontrole. Tijekom dokaznog postupka utvrđeno je da su neke dvorane čišćene, a neke nisu. Ljubić je ispostavljao račune i za čišćenje dvorana koje uopće nisu imale klimatizacijski sustav, a to nitko nije kontrolirao - kazala je sutkinja Valentić.

I Ljubiću i Šostaru od početka postupka blokirana je imovina i sada im je oduzeto sve za što nisu dokazali da su stekli na zakonit način. Kod Ljubića se radi o oko 140 nekretnina, mahom polja, oranica, livada.... koje su upisne na njegovu majku. Vrijede oko dva milijuna eura, a ostatak do dva milijuna eura će Ljubić, ako presuda postane pravomoćna, morati uplatiti u proračun. Šostar je pak ostao bez zemljišta na kojima su dvije stambene zgrade od oko ukupno 500 kvadrata, teniski teren i okućnice, te bez BMW-a, odnosno bez imovine vrijedne milijun eura. Što se tiče Grada Zagreba, on je upućen da u parničnom postupku od Ljubićeve tvrtke potražuje povrat 40 milijuna kuna. U Šostarevom slučaju radilo se o proširenom oduzimanju imovinske koristi, jer nije uspio opravdati nesrazmjer u prihodima i rashodima.

- U svojoj obrani tvrdio je da je prodavao umjetničke slike koje je posjedovao. Nije, međutim, dokazao kako je do tih slika došao, odnosno jesu li nabavljene legalnim prihodom ili darom. Tvrdio je da je slike naslijedio od oca, no ni o tome podataka nema. Što se tiče visine izrečenih kazni, Šostaru je otegotno što je uzimao novac iz budžeta ureda u kojem je osim zdravstva bila i socijala, dakle sektori kojima je doista novac potreban. Taj je odjel koristio kao svoj osobni bankomat. Otegotno mu je i to što je putovao s vlasnikom tvrtke koja je poslovala s Gradom Zagrebom, a to nije prihvatljivo ponašanje - kazala je sutkinja Valentić.

I dok ona smatra da su sve optužbe protiv Šostara dokazne, s njom se ne slaže Šostarova obrana, koja je najavila žalbu.

- Ništa od onih ključnih tvrdnji za koje je Šostar proglašen krivim nisu dokazane. Žalit ćemo se na presudu kada vidimo pisano obrazloženje - kazao je Nikola Drobec, Šostarov branitelj.

S druge strane, USKOK je s presudom zadovoljan, a hoće li se žaliti na visinu kazni, vidjet će također kada dobiju pisano obrazloženje presude.

- Potvrđeno je sve ono što je USKOK od početka tvrdio, da je gradski proračun doslovno opljačkan. Zadovoljni smo i što je donesena presuda zbog pranja novca te što je primijenjen institut proširenog oduzimanjem imovinske koristi - kazao je Sven Mišković, zamjenik ravnateljice USKOK-a.

VIDEO: Molitelji ponovo klečali na trgovima diljem zemlje i molili krunicu