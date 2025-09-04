Cirkus, bajke i rap tresu Klaku, Kvartovi kulture ovog vikenda u Dubravi

Zagrebački kvartovi kulture ovog vikend dolaze u Klaku s dvije predstave za djecu, koncertom Zagrebačkih solista i Zagrebačkog orkestra ZET-a, čitanjem poezije, izvedbom suvremenog cirkusa, predstavom za odrasle i dječjim filmski hitom. U svom trećem, posljednjem ovogodišnjem ciklusu projekt, koji gostuje u raznim gradskim četvrtima kako bi kultura postala dostupna svima, imat će tijekom rujna više od 25 događanja na otvorenom - nakon Klake, program će se održati 13. i 14. rujna u Folnegovićevom naselju te 20. i 21. rujna u Cvjetnom naselju.

Subotnji program u Klaki počinje uz razgovor Umjetnost u našem kvartu koji za cilj ima aktivno uključivanje stanovnika u umjetničko obogaćivanje kvarta. Nastavlja se predstavom za djecu „Kraljevna na zrnu graška” kazališta Mala scena uz smiješne i zabavne lutke te radionicom vezenja koja će pokazati kako, napominje se u najavi, mindfulness, svjesnost i intuitivno vezenje mogu obogatiti naše veze sa sobom i pomoći nam da usporimo svijet oko sebe.

Program se nastavlja u poslijepodnevnim satima uz Poeziju u kvartu, u sklopu koje će publika imati priliku čuti i upoznati radove domaćih pjesnikinja i pjesnika svih generacija. Uslijedit će već tradicionalni marš Zagrebačkog orkestra ZET-a po kvartu, potom interaktivna cirkuska predstava „Šašavo Šalabajzanje” u izvedbi osebujnog klauna Ludeka te projekcija njemačkog kino hita, igranog filma „Djevojčica po imenu Willow”, koij utemeljen na istoimenoj popularnoj seriji romana prenosi poruke o prijateljstvu, solidarnosti i povezanosti s prirodom.

Nedjeljni program počinje u poslijepodnevnim satima uz predstavu za djecu „Nježni sport” u režiji Marija Kovača, nastalu na temelju kultnog stripa Ivice Bednjanca, koja na satirički način nastoji ukazati na to kako bavljenje sportom u pogrešnim rukama može postati vrlo loša ideja. Predstava „Šetači pasa” Kazališta Tragači u kojoj tri psa povezuju likove koji otkrivaju svoje životne priče, a program završava uz koncert repera Pendreka iz zagrebačke Dubrave koji će nastupiti s bendom Ritam mafia. Program će se održati ispred i u Osnovnoj školi Mato Lovrak, ulaz je slobodan. Zagrebački kvartovi kulture ove godine obuhvaćaju 14 kvartova i 13 vikenda, uz više od 100 događanja i 300 umjetnika. Organizira ga Centar za kulturno-društveni razvoj Novi prostori kulture, uz podršku Grada Zagreba.