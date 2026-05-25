VIDEO Najezda štakora u Dubravi: Susjedi ih snimili na biciklu(!) u dvorištu kuće gdje živi četvero djece. U blizini je i ambulanta

Ne jedan ni dva već cijelo leglo štakora živi i hrani se u dvorištu obiteljske kuće u Sljezovoj ulici u zagrebačkom Novom Retkovcu, a susjedi su uhvatili snimke i fotografije te ih podijelili na društvenim mrežama. Prema njihovim navodima, vlasnica kuće ne dopušta nikome pristup u dvorište, a mnogi smatraju da je riječ o direktnoj zdravstvenoj ugrozi sa stanare u okolici.

"Kad ti susjeda uzgaja štakore", stoji u opisu snimke koja je podijeljena na TikToku i Facebooku. Na njoj se vidi hrpa štakora kako hodaju između kanti otpad. – Iako su sve nadležne ustanove obaviještene ništa se ne poduzima po tom pitanju a svakim danom smrad crkotina po dvorištu te ovih odvratnih stvorenja je sve više – piše ispod videa. Gospođa koja je objavila video rekla nam je da se u blizini nalazi i igralište vrtića. – Tu su i ambulanta i ljekarna. Nažalost štakori su se počeli slobodno šetati i po susjednim dvorištima. Danas je bio Zagrebački ekološko sanitacijski higijenski servis ali kratko su se zadržali – kazala je.

Poslala nam je i novi video u kojem je, kaže, snimila štakore koji su se preselili i u susjedovo dvorište. – Ondje u kući živi obitelj s četvero malodobne djece. Djeca su od deset godina, osam, šest i najmanji sa poteškoćama tri godine – rekla je.

Novi video! Štakori koji su se nakotili u dvorištu žene u Dubravi sad su i kod susjeda