Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 111
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZDRAVSTVENA UGROZA

VIDEO Najezda štakora u Dubravi: Susjedi ih snimili na biciklu(!) u dvorištu kuće gdje živi četvero djece. U blizini je i ambulanta

Čitateljica
Autor
Hana Ivković Šimičić
25.05.2026.
u 12:20

Iako su sve nadležne ustanove obaviještene ništa se ne poduzima po tom pitanju a svakim danom smrad crkotina po dvorištu te ovih odvratnih stvorenja je sve više, objašnjava žena koja je video objavila na TikToku i Facebooku

Ne jedan ni dva već cijelo leglo štakora živi i hrani se u dvorištu obiteljske kuće u Sljezovoj ulici u zagrebačkom Novom Retkovcu, a susjedi su uhvatili snimke i fotografije te ih podijelili na društvenim mrežama. Prema njihovim navodima, vlasnica kuće ne dopušta nikome pristup u dvorište, a mnogi smatraju da je riječ o direktnoj zdravstvenoj ugrozi sa stanare u okolici

"Kad ti susjeda uzgaja štakore", stoji u opisu snimke koja je podijeljena na TikToku i Facebooku. Na njoj se vidi hrpa štakora kako hodaju između kanti otpad. – Iako su sve nadležne ustanove obaviještene ništa se ne poduzima po tom pitanju a svakim danom smrad crkotina po dvorištu te ovih odvratnih stvorenja je sve više – piše ispod videa. Gospođa koja je objavila video rekla nam je da se u blizini nalazi i igralište vrtića. – Tu su i ambulanta i ljekarna. Nažalost štakori su se počeli slobodno šetati i po susjednim dvorištima. Danas je bio Zagrebački ekološko sanitacijski higijenski servis ali kratko su se zadržali – kazala je. 

@marija.kk04 Dotična gđa ne dozvoljava ulazak u dvorište, iako su sve nadležne institucije obavještene ništa se ne poduzima po tom pitanju a svakim danom smrad crkotina po dvorištu te ovih odvratnih stvorenja je sve više #gradzagreb #dubrava ♬ Alok Alan Walker Headlight - CTedmMusic 🎧

Poslala nam je i novi video u kojem je, kaže, snimila štakore koji su se preselili i u susjedovo dvorište. – Ondje u kući živi obitelj s četvero malodobne djece. Djeca su od deset godina, osam, šest i najmanji sa poteškoćama tri godine – rekla je. 

Novi video! Štakori koji su se nakotili u dvorištu žene u Dubravi sad su i kod susjeda

FOTO Evo kako izgleda 'selotejp sanacija': Staklo koje je zamalo pokosilo putnike u Zagrebu jednostavno su – polijepili trakama
1/13
Ključne riječi
Novi Retkovec Dubrava Zagreb štakori

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!