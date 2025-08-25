Cinehill stiže u Zagreb: Odabrani filmovi prikazuju se u Ljetnom kinu Ribnjak

Ljetno kino Ribnjak ugostit će od četvrtka do nedjelje program Cinehill u Zagrebu - Vizije budućnosti, koji u suradnji s Centrom mladih Ribnjak predstavlja dva pobjednička filma festivala i tri naslova na temu izazova svijeta u budućnosti. "Već je uobičajeno da povratak na zagrebački asfalt krajem ljeta olakšava Cinehill s ponudom najatraktivnijih filmova prikazanih na festivalu u Gorskom kotaru. Novost je da će se ta revija održati u dva dijela – u Ljetnom kinu Ribnjak te u Laubi", najavili su s festivala..



Program otvara dobitnik Propelera Cinehilla za najbolji dugometražni film, "Ljubav koja ostaje" islandskog redatelja Hlynura Pálmasona, snimljen na 35mm filmu, o paru koji se suočavaju s raspadom braka, pokušavajući sačuvati stabilnost za svoju djecu. Film je premijerno prikazan u Cannesu, gdje je pas Panda osvojio nagradu Palm Dog.

Slijedi program Vizije budućnosti koji pokazuje kako filmaši iz različitih zemalja anticipiraju život u nadolazećim desetljećima, postavljajući intrigantna pitanja o ljudskoj egzistenciji, društvu i okolišu. Mađarski animirani film "Plastično nebo" vodi gledatelje sto godina u budućnost, u distopijsku Budimpeštu koja se skriva ispod plastičnog štita zbog zagađenja. Film na vizualno impresivan način postavlja pitanja o našem odnosu prema prirodi i posljedicama urbanizacije.

Tu je i "Rupa", humorni mjuzikl iz Tajvana iz 1998. godine, nagrađen u Cannesu, koji je s pričom o gradu gdje stalno pada kiša i vladaju epidemije relevantan i danas. Posljednje večeri, 31. kolovoza, prikazat će se "Posljednji i prvi ljudi", eksperimentalni film cijenjenog islandskog skladatelja Jóhanna Jóhannssona, koji uz naraciju Tilde Swinton, istražuje daleku budućnost nakon izumiranja čovječanstva, gdje jedini trag naše civilizacije ostaju spomenici NOB-a u bivšoj Jugoslaviji.

Prije njega na rasporedu je kratkometražni film "Renatov auto" talijanskog redatelja Andree Orseniga o ocu i sinu na sudbinskom putovanju, čije emocije i uspomene simbolizira stari Fiat Panda. Drugi dio programa Cinehill u Zagrebu održat će se u Kući za ljude i umjetnost - Laubi od 11. do 16. rujna, s raznolikim izborom filmova, od dobitnika Oscara do emotivnih drama i neobičnih komedija.

Prikazat će se brazilska povijesna drama "Još sam ovdje”, ovjenčana Oscarom za najbolji strani film, kanadska komedija "Dvije zlatne žene" te "Kasna smjena", švicarska napeta drama o manjku medicinskog osoblja. S nagradom kritičara FIPRESCI u Fužinama stiže emotivno snažna mađarska drama "Sve je u redu", kao i dva ostvarenja nagrađena na festivalu u Veneciji – talijanska obiteljska priča "Vermiglio" i nekonvencionalna romantična komedija "Paul i Paulette se kupaju". Sve projekcije počinju u 20.30 sati, a u slučaju lošeg vremena, prebacuju se u dvoranu.