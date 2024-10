CeKaTe na Knežiji organizira edukaciju o očuvanju starih sorti

'ZAGREB NA BIS'

Za izložbu o nezavisnoj sceni godinu dana pohodio zagrebačke klubove i koncerte: 'Stvarno sam umoran...'

Obuhvaćeni su Močvara, KSET, Attack, Boogaloo, Tvornica... i glazbenici u rasponu od Paul the Walrus i Porto Morto do Cinkuša i Nine Romić