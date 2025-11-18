Buktinja ne posustaje, krhotine padaju sa zgrade Vjesnika. Na mjestu požara bio je i ministar Bačić

Veliki požar koji je buknuo na Vjesnikovu neboderu u Zagrebu i dalje gasi veliki broj vatrogasaca. Kako su nam rekli iz JVP Grada Zagreba požar je i dalje aktivan. Vatrogasci su povučeni iz unutarnje navale. U Savskoj ulici zatekao se i ministar graditeljstva Branko Bačić. Kazao je kako o požaru zna isto ono što je dosad poznato. "Još ne znamo što je uzrokovalo požar", kazao je Bačić, javlja Dnevnik.hr

Siniša Jembrih, zapovjednik zagrebačkih vatrogasaca, kazao je kako su zbog krhotina i stakla koji su otpadale sa zgrade morali povući vatrogasce te da oni trenutačno gase vatru samo sa vanjskih pozicija oko nebodera. Također, dodao je kako nema opasnosti od urušavanja objekta.

Požar u Vjesniku Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Požar je zahvatio 6., 9. i 12. kat, objavilo je Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a. U cijelom objektu zatvoren je plin i isključena električna energija, navodi Ravnateljstvo civilne zaštite.

➡️ 12. kat nebodera

➡ Požar gasi 66 vatrogasaca s 20 vozila

➡ NOVO - Zatvoren je plin i isključena električna energija za cijeli objekt — Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) November 18, 2025