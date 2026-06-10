FOTO/VIDEO Pavuna otkrio: Pješačka zona se širi, bit će od HNK do Zrinjevca

Niz projekata koji bi u narednom periodu trebali promijeniti izgled i funkcioniranje središta Zagreba, na Večernjakovoj je tribini predstavio Andro Pavuna, pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost. – Najviše vas zanimaju pitanja prometa, što me ne iznenađuje. Ne bih nabrajao što je napravljeno, to je deplasirano – rekao je Pavuna okupljenima u Maloj sceni pa kao posebno zanimljiv projekt istaknuo širenje pješačkih zona.

– Pješačka zona će se proširiti na dio Gajeve i Teslina će se produžiti do Praške. Tako će se dobiti jedinstvena pješačka zona, od HNK do Zrinjevca. Osim toga, dva dodatka koja ima Preradovićeva i Gajeva činit će jednu cjelinu. Međutim, napravit ćemo i uskoro prezentirati, ne samo zatvaranje te ulice, nego rekonstrukciju kako bi u punom smislu bila prava pravcata pješačka zona, kao što je ostatak lijepe pješačke zone u Donjem Gradu – rekao je.

Napomenuo je kako je planiranje provedeno participativnim procesom, održane su tribine, a bili su uključeni građani među kojima i osobe s invaliditetom, poduzetnici koji posluju u sklopu te pješačke zone, kulturne ustanove... – Uvaženi su njihovi komentari i vjerujem da će ovo biti novo poglavlje u tome kako se dizajnira naš grad – istaknuo je.

Spomenuo je i projekt "Daj prijedlog za bolji kvart" koji se provodi treću godinu zaredom, a drugu godinu u četvrtima Gornji Grad i Donji Grad. – Ove godine je Vijeće Gradske četvrti Gornji Grad povećalo sredstva koja su dali iz Plana komunalnih aktivnosti građanima da mogu sami nominirati projekte i glasati za njih. Prošle godine je taj projekt bio iznimno zanimljiv jer su se ljudi doista organizirali po svojim kvartovima, predlagali su konkretne projekte i ona su ih reklamirali. Simpatično mi je bilo što je u školi od moje kćeri učiteljica klincima dijelila QR kodove s projektom koji je njoj štosan, da ih ponesu roditeljima i da oni onda glasaju za taj projekt – rekao je Pavuna i pozvao okupljene Zagrepčane da iskoriste tu priliku.

Najavio je i skori početak radova u Staroj Vlaškoj, koja je još 2022. proglašena pješačkom zonom, ali još nije dobila odgovarajuće uređenje. – De facto izgleda i dalje kao cesta jer smo išli na urbanističko-arhitektonski natječaj. Mogu reći kako bismo uskoro trebali započeti s radovima, naš je cilj da kroz ovo ljeto odradimo radove i da na jesen imamo Staru Vlašku koja će fakat biti jako štosna – naglasio je pročelnik.

Osvrnuo se i na semaforizaciju prijelaza na Branjugovoj. Izvođač je, kazao je, prije dva mjeseca uveden u posao. – Ovo ljeto će to biti izvedeno. To će prema projektantskoj procjeni povećati protočnost 30 posto – rekao je. Prema onome što je najavio na tribini, jučer je Grad trebao imati i sastanak s policijom vezan uz dinamičku regulaciju na Ribnjaku. – To je isto najavljeno prije dvije godine, ali stalno zapinje, to je njima jako strano i teško, ali nadamo se da ćemo imati sretne vijesti za sve vas koji živite sjevernije od Ribnjaka. To će doista puno značiti u prometnom smislu, da ta srednja traka bude prema gradu, a popodne prema gore.

Prezentaciju je, pak, završio s Gornjim Gradom. – Gornji Grad je nažalost ili na sreću, ovisno kako gledate, veliko gradilište. Tamo je niz tih prekrasnih palača, jedan dio je obnovljen, a veći dio je u obnovi i taj Gornji Grad će za koju godinu zasjati u punom sjaju, to će biti nešto što Zagreb nije vidio desetljećima. Obavljamo i stube, obnovljena je i uspinjača i mislim da će tada biti zrelo da obnovimo i ceste odnosno da taj Gornji Grad dobije opločenje, da to ne bude asfalt s rinzolima, uskim nogostupima, sa stupićima tu i tamo. Pripremit ćemo kompletni projekt rekonstrukcije svih opločenja Gornjem Gradom, da to bude jedan dragulj našeg grada koji mislim da zaslužuje naš grad, a koji već dugo nije imao – zaključio je.