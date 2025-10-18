Slavonac pitao Zagrepčane kako im zvuči njegov naglasak, odgovori su sve samo ne očekivani

Jedno naizgled jednostavno pitanje na Redditu pokrenulo je lavinu komentara i otvorilo raspravu o regionalnim identitetima, stereotipima i bogatstvu hrvatskih dijalekata. Korisnik iz Slavonije upitao je Zagrepčane kako im zvuči njegov naglasak, a odgovori su se kretali od komplimenata da je "najse*si u Hrvatskoj" do ocjena da zvuči "seljački i primitivno". U objavi naslovljenoj "Purgeri, kako vam zvuči slavonski dijalekt?", autor je zatražio mišljenje "čistih, autohtonih" Zagrepčana o tome doživljavaju li slavonski govor kao oštar, mekan ili "seljački". Zanimalo ga je i što im se sviđa, a što ih živcira te je li im lakše razumjeti Slavonce ili Dalmatince. Objava je u kratkom roku prikupila stotine odgovora.

Reakcije su bile izrazito podijeljene, no prevladavali su pozitivni dojmovi. Mnogi su opisali slavonski govor kao "pjevan", "mekan" i "prijateljski", povezujući ga s opuštenim mentalitetom i gostoljubivošću. "Obožavam Slavonce, od govora do klope", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Najbolji ljudi i klopa definitivno!". Nekoliko je komentatora naglasak proglasilo "najsek*si hrvatskim naglaskom", a jedna je korisnica ustvrdila: "Dečki malo više seljački, cure seljački ali simpatično". Međutim, nisu svi dijelili oduševljenje. Jedan od komentara, koji je izazvao burnu reakciju, opisao je slavonski govor kao "seljački i primitivan", navodeći primjere navodnih gramatičkih pogrešaka. Česta tema bila je i usporedba s govorima susjednih zemalja. Više korisnika, uglavnom kajkavaca, priznalo je da im Slavonci ponekad zvuče kao Bosanci ili Srbi. "Slavonac sam, pitali su me u Zagrebu jednom prilikom jesam li ja Srbin", podijelio je svoje iskustvo jedan komentator.

Korisnici iz same Slavonije istaknuli su velike razlike u govoru unutar regije. "Velika je razlika između govora u Osijeku, Vinkovcima, Požegi, Novoj Gradišci...", upozorio je jedan od njih. Osječki govor, s karakterističnim "zavlačenjem" i sporijim tempom, često se opisivao kao književni i razumljiv, do te mjere da su neki naveli kako su se upravo u Osijeku otvarali pozivni centri jer je tamošnje govornike najlakše razumjeti. Govor u Slavonskom Brodu neki su opisali kao "polu bosanski i malo tvrđi".