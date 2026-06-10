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od 10. do 12. srpnja

Najbolji roštilj majstori svijeta stižu nadomak Zagreba, ulaz za posjetitelje je besplatan

VL
Autor
Večernji.hr
10.06.2026.
u 14:55

Prvo hrvatsko natjecanje u američkom BBQ-u okupit će ekipe iz osam zemalja, a među njima je i trostruki svjetski prvak Brad Leighninger.

Miris roštilja širit će se od 10. do 12. srpnja Velikom Goricom, gdje se po prvi put u Hrvatskoj organizira svjetsko natjecanje u BBQ – američkom stilu roštiljanja. No smoke, no glory natjecanje i festival održat će se u Parku plemenite općine turopoljske kod Muzeja Turopolja, a posjetitelje uz besplatan ulaz tijekom tri dana očekuje niz sadržaja. Bit će tu kulinarskih showova, radionica, degustacija najfinijih komada mesa, bogate gastro ponude s food truckovima, cjelodnevnog glazbenog programa i najbitnije – promatranje europskih i svjetskih roštilj majstora u akciji.

“Za prvo izdanje hrvatskog natjecanja prijavljeno je 20 ekipa iz Hrvatske, Italije, Austrije, Mađarske, Litve, Belgije, Engleske i SAD-a koje će ocjenjivati 25 međunarodnih sudaca. Među natjecateljima je i Amerikanac Brad Leighninger - Gettin’ Basted - trostruki svjetski prvak u posljednjih pet godina. Bitno je napomenuti da je hrvatsko natjecanje jedno od nekolicine odabranih na cijelom svijetu da postane kvalifikacijsko za BBQ World Cup, odnosno borbu za milijun dolara u Las Vegasu 2027. godine”, poručio je Davor Šušković, BBQ šef i uz Gorana Vrabeca iz Volim ljuto pokretač projekta BBQ Hot Yard te vođa istoimene ekipe koja sudjeluje na europskim i svjetskim natjecanjima.

Upravo je hrvatska ekipa BBQ Hot Yard jedna od najzaslužnijih za promociju američkog stila roštiljanja u Hrvatskoj i trenutačno su prvi u Europi te 9. na svijetu u Team of the Year utrci za 2026. godinu.  Na svjetskim, a tako i na prvom hrvatskom BBQ natjecanju zabranjena je upotreba roštilja na plin i struju, a sve ekipe dolaze s vlastitom opremom odnosno smoker, kettle ili kamado roštiljima. Meso se često priprema i do 24 sata i mora odgovarati kategorijama u kojima se ekipe natječu: piletina, svinjska rebarca, svinjska lopatica i najzahtjevniji komad mesa za pripremu – brisket. Pratite miris roštilja i dima, uživajte u bogatoj gastro i zabavnoj ponudi i naučite sve o BBQ-u, smokerima, marinadama i pripremi roštilja od najboljih roštilj majstora. No smoke, no glory natjecanje i festival u Velikoj Gorici organizira Hrvatsko BBQ društvo, Zip event d.o.o. i Turistička zajednica Velike Gorice.
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Velika Gorica

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