Dolac i uspinjača postali modni hit! Pogledajte kako

Lagana je, od održivih materijala, praktična, a usto je i krasan modni dodatak na placu, kavi ili plaži. Višekratna dizajnerska torba sa šarenim motivima legendarne ZET-ove uspinjače i Dolca osvojila je Zagrepčane, a osmislila ju je Tamara Barić Luković, autorica ovog projekta i brenda Nimfa Calypso.

'Potpis' lokacije

– Palo mi je na pamet da danas ljudi žele imati suvenir koji se može koristiti. Ostvarili smo suradnju s australskom tvrtkom Envirosaxom koja torbe proizvodi, a jedinstvenim ih čini dizajn ilustratorice Dunje Prostenik Niemčić. Rođena sam i odrasla u Zagrebu, išla van u Jabuku i Kulušić. Ovo je moj grad. Za motiv uspinjače odlučila sam se jer je upravo proslavila svoj 135. rođendan. A Dolac? To je nekako naše srce. Dunjine ilustracije su vesele, infantilne, u razigranim bojama, a želja nam je u budućnosti otvoriti vrata mladim umjetnicima, dizajnerima i fotografima za suradnju u projektu – istiće T. Luković, koja u sektoru turizma i kulture radi već dugi niz godina.

Suprug Zoran je, objašnjava, iz Dubrovnika, a s njim se prije gotovo dvadeset godina preselila na Mljet, gdje je otvorila art&gift dućan u sklopu Hotela Odisej. Na Mljetu ima i umjetničku galeriju Stara Skulla, a svi projekti kojima se Tamara bavi pokušavaju spojiti turizam, umjetnost, dizajn i kulturu. Kroz radionice i projekte tako, primjerice, promicala je tradicijski hrvatski nakit, uključujući mljetski kolarin, a u Dubrovniku je otvorila tvrtku Kužina, posvećenu dizajnu interijera. Uspostavom suradnje s australskim Envirosaxom, koji proizvodi održive torbe, došla je na ideju o praktičnom modnom dodatku s vizualnim "potpisom" lokacije u kojoj se prodaje.

Sve više turista, sve više pritužbi građana: Evo što Zagreb planira poduzeti

– Prve su bile personalizirane torbe s motivima Mljeta i Dubrovnika, odnosno mljetski benediktinski samostan Svete Marije iz 12. stoljeća i stari dubrovački porat. Sad je na red došao Zagreb s uspinjačom i Dolcem, ta linija je izašla u svibnju. Nadamo se da će idući grad biti Split, a želja nam je napraviti i torbe s motivima popularnih nacionalnih parkova, poput, recimo, Plitvičkih jezera – pojašnjava.

Torbe su od istog materijala od kojeg se proizvode kišobrani pa su posve vodootporne, lako su sklopive, nosivost im je dvadeset kilograma, a mogu se i prati.

– Stavite ih na 20 stupnjeva, otisak se neće uništiti. To je uvijek problem s takvim proizvodima, dizajn se ošteti, ali ovdje to nije slučaj. Stvarno su izdržljive, možete u njima ponijeti cijeli špeceraj i ništa im neće biti. A super su i za plažu – ističe T. Luković. Cijena jedne torbe kreće se između 14 i 18 eura, a u Zagrebu su dostupne u trgovinama Bella Forma na Trgu žrtava fašizma, Sol i papar u Vlaškoj i Limun concept store u Praškoj. Mogu se kupiti i na Mljetu i u Dubrovniku, a što se tiče širenja suradnje u glavnom gradu Hrvatske, T. Luković je kontaktirala zagrebačku Turističku zajednicu, pojedine gradske muzeje te Duty free shop na gradskom aerodromu.

Bez plastike

– Naši turisti često stižu iz zračne luke u Zagrebu ili Dubrovniku, putuju kroz cijelu zemlju kako bi vidjeli svu našu raskoš, a posebice vole naš Jadran i nacionalne parkove. Možda žele imati nešto što ih podsjeća na mjesto koje su posjetili. Neki ljudi skupljaju magnete, pa i ove torbe mogu biti kolekcionarski predmet. A budući da je Zagreb neiscrpan izvor inspiracije za nove motive i vizuale, mogu se koristiti Medvednica ili osobe koje su ostavile neizbrisiv trag u ovom gradu, poput Marije Jurić-Zagorke ili Miroslava Krleže. Mogu nas kontaktirati i ljudi koji žele vlastiti dizajn za torbe, možda im trebaju za kakav poslovni ili turistički događaj – napominje naša sugovornica. A osim njihova jedinstvenog dizajna, kao prednost ističe i održivost materijala od kojih se proizvode.

– Trećinu Mljeta čini nacionalni park, zaštita okoliša je jako bitna. Znam kako izgledaju naše uvale kad u zimskim mjesecima more nanese silnu plastiku koju, zatim, volonteri moraju čistiti. Trebamo razmišljati o budućnosti bez plastike – naglašava T. Luković.•