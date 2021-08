Biciklisti iznenađeni: 'Je li ovo moguće? Ne sjećamo se da smo to ikad vidjeli u Zagrebu'

Ljudi moji, je li to moguće?! Sjećamo se legendarnog uzvika Mladena Delića, ali se ne sjećamo da smo ikada do sada vidjeli ispisanu kaznu vozaču za parkiranje na biciklističkoj stazi, pojavi koja je u Zagrebu, osobito u centru grada, gotovo redovita. Je li promjena na vidiku? To se pitaju se iz udruge Sindikat biciklista čija je Facebook objava fotografije vozila s kaznom zakačenom za vjetrobran u roku od nekoliko minuta privukla veliku zainteresiranost ljudi.

Kazne za takvo nepropisno parkiranje iznose i do 300 kuna, a važno je znati da je za prekršaj odgovorna osoba koja je upravljala automobilom, no ne i vlasnik vozila (ako se radi o slučaju da nije riječ o istoj osobi). Udruga Sindikat biciklista već godinama upozorava na nepravilnost i slabu izgrađenost biciklističke infrastrukture u Zagrebu, kao i manjak tolerancije vozača automobila prema drugim sudionicima u prometu poput pješaka ili biciklista.

– Umjesto ispisivanja kazni, mislim da pametnjakoviće što parkiraju po biciklističkim stazama treba odnijeti pauk, osloboditi stazu i naplatiti sve što uz tu VIP uslugu ide – jedan je od komentara ispod objave udruge.