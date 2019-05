Bicikliraj, trči i hodaj uz Večernji promocija je zdravog života

Najbolji trkač je Tihomir Mrkojević, a u hodanju je pobjednica Dunja Devčić

Tajna uspjeha, objašnjava nam 54-godišnji Tihomir Mrkojević, slijediti je recept Ivice Kostelića – mnogo trenirati, u krevet leći u 10 navečer, a ustajati u zoru. Ta formula očito pali jer je upravo on pobijedio u muškoj konkurenciji u trčanju. Pet je kilometara prevalio u 16 minuta i 38 sekundi, dobru minutu prije drugoplasiranog Marjana Tomića i gotovo minutu i pol prije Ivana Zvonimira Žderića koji je stigao treći. Od obojice, inače, stariji je barem 25 godina.

– To još nije ništa jer mi je rekord na ovu udaljenost 15 minuta i 55 sekundi. Nisam se iskreno ni trudio baš, čuvam se za još jednu utrku sutra – ležeran je bio Mrkojević. A od žena najbolja je bila Marta Grubić kojoj je do cilja trebalo 19 minuta i 47 sekundi. Osjećaj ulaska u cilj, kaže nam, ne može se usporediti ni s čim, i to je razlog zašto joj je to omiljeni hobi. Umjesto pet, nordijski su se hodači utrkivali na dva i pol kilometra, a najbrži među njima bio je Zvonimir Mikulčić iz Varaždina. Ovim se sportom bavi zadnje dvije godine, trčanjem četiri, a utrke voli zbog adrenalina koji ga zapuše kad prođe crtu finiša.

– To je poput droge, majke mi, nešto najbolje na svijetu – iskren je bio Mikulčić koji je do cilja došao u 17 minuta i 7 sekundi. Najbrža nordijska hodačica bila je Dunja Devčić, koja je čak i od Mikulčića bila brža za punih pola minute. To joj, kaže, nije previše važno, kao ni rezultat, jer je njoj bitno samo da je uvijek u pokretu.