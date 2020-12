'Beskrajno sam tužan što tako dobri ljudi odlaze, a zli pametuju da je to obična gripa'

Vijest o smrti zagrebačkog ugostitelja Križana Pavića zavila je u crno ne samo Novi Zagreb gdje se pred njegovim kafićem Cotton plus pale svijeće, već čitav grad, ali i društvene mreže. Od dragog prijatelja, znanca i omiljenog ugostitelja koji je u 37. godini preminuo od koronavirusa opraštaju se svi oni koji su ga voljeli i kojima je svojim veseljem i zaraznim osmijehom uljepšavao život.

Dirljiv status o svom prijatelju i kolegi napisao je sinoć vlasnik Saloona Maro Srezović koji se s Križanom čuo samo nekoliko dana prije no što nas je zauvijek napustio.



-Čuli smo se dok je bio na kisiku u bolnici i dogovorili se za whisky ... Na žalost i neizmjernu tugu taj whisky ću sam popiti i tebi nazdraviti - napisao je Maro Srezović na svom Facebook profilu. S Marom smo se uspjeli kratko čuti te nije skrivao svoju tugu za izgubljenim prijateljem.

-Bili smo dio zajedničkog društva na moru. Super je kuhao brodet i često je dolazio u Saloon. Mnogi moji prijatelji su kod njega slavili rođendane. Uvijek je bio nasmijan, pravi dobri zagrebački dečko, simpatičan, šarmantan, spontan... Beskrajno sam tužan što tako dobri ljudi odlaze, a zli kojih ima puno hodaju okolo i još pametuju kako nam ne trebaju maske i distanca, da je to obična gripa. Na žalost, Križan je primjer svima da budu odgovorni - kazao nam je shrvani Srezović.



Zbog smrti omiljenog susjeda tužna je i poduzetnica Snježana Mehun. Njen sin i Križan bili su dobri prijatelji, a dvije su obitelji na Jordanovcu stanovale kuću do kuće. Objasnila nam je i zašto Križana svi nazivaju 'dobrim duhom'.



-Takav je bio. Brinuo je o svima nama. Čuvao cijeli kvart. Zbog njega su Jordanovac i Kozjak bili sigurni kvartovi. Moj sin se družio s njim i njegovom braćom, Križan ih je sve štitio, čuvao, pazio na njih. Bio je pravi zagrebački dečko. Svi mi koji smo ga voljeli, znali smo ga kao osobu koja svima pomaže i čuva ih. Kad god je trebalo nešto, pomogao bi, nikada nikoga nije otpilio, nije bio od onih koji kažu 'budem' pa ništa ne naprave. Jako smo ga voljeli. Želim iskreno saučešće njegovoj majci i ocu. U naš dom, on je uvijek bio dobrodošao. Nije bio samo dobar prijatelj, već i najbolji susjed. Tuga je to neizmjerna- kazala nam je Križanova prva susjeda Snježana Mehun.

Od njega se opraštaju i kolege ugostitelji, među njima i Željko Vukobradović Galjšević Vuxa, vlasnik Dobrog zvuka i Dome u Utrini. Pokojni Križan puno je učinio za ponudu kafića u Novom Zagrebu, kaže on.



-Kada je prije nekoliko godina otvorio Cotton+, podigao je Zapruđe za pet klasa. Kada sam prvi put vidio kako ga je sredio, odlučio sam ga dijelom iskopirati u preuređenju Dobrog Zvuka. Puno sam toga nakon preuređenja 'maznuo' od njega Bio je normalan tip što je danas rijetkost, čista pozitiva, vrhunski profesionalac i dobar susjed. Kvartu je dao razlog da dođeš u Zapruđe. Cotton je bio place to be. Ne mogu vjerovati da je umro tako mlad, katastrofa - iskren je bio Vuxa.