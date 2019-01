Bandićevi najotkačeniji videi: Otkrivamo što sve krije gradonačelnikov YouTube kanal

Nema posla, požalila se prodavačica na Dolcu gradonačelniku Milanu Bandiću i pokazala mu kako zbog toga jede, objasnila je, “suhi kruh”.

– Daj malo – reče njoj Bandić, a žena mu otrgne komadić i pruži. Slatka je korica kruha, zaključi zatim gradonačelnik pa snimku susreta “digne” na svoj YouTube kanal.

Pogledajte video: Milan Bandić pleše na 'Čagici na Ribnjaku'

[video: 28922 / ]

Smeće i klupice oko fontana

Ili, ako ćemo precizno, “dignu” ga njegovi suradnici, koji su, pohvalili su se sami, u posljednjih sedam godina objavili 954 videa.

– Ovo je jedan od prvih i najljepših s najdražim Rudijem – prekjučer je objavljen jedan od tih gotovo tisuću uradaka i na gradonačelnikovu Facebook profilu s pozivnicom svima koji ga prate da to naprave i na YouTubeu. Upravo je to kanal, naime, na kojemu Milan Bandić i nije previše popularan jer je u prosjeku svaki njegov video pregledan svega nekoliko stotina puta, dok pretplatnika ima tek 149. Za usporedbu, na Facebooku njegove objave čita gotovo 15 tisuća ljudi, dok ga na Instagramu prati njih oko 6000.

Bacio se zato, izgleda, njegov tim i na promociju YouTubea, gdje se Bandića može vidjeti na biciklijadama, presicama, koncertima, kako odvaja otpad, komentira različite odluke gradske uprave, sudjeluje na sjednicama, a bome i zapleše. Iako traje tek 21 sekundu, uradak naslovljen “Čagica na Ribnjaku” iz 2011. godine definitivno je jedan od boljih jer, gledajući ga, čovjek ne može a da se ne zapita je li to Milan ili je na plesnjak stigao sam John Travolta. I dok je u tom videu pokazao zavidne korake na popularnu “Tequila Song”, već u sljedećem može ga se vidjeti kako, uz pomoć direktora Zrinjevca, postavlja drvene klupice oko fontana kod NSK. Prava mala riznica bisera, od kojih nijedan nije postavljen bez razloga.

“Budajice mala”

Jer, ako se išta od gradonačelnika Bandića naučiti može, onda je to PR, a oko sebe je, čini se, skupio ekipu koja upija brzo i efikasno. Ono što bi još možda mogli poboljšati jest aktualnost jer tek prije dva su dana, primjerice, “dignuli” snimke obilaska dežurnih službi na Staru godinu. Izuzmemo li to, materijal postavljen na gradonačelnikov službeni YouTube kanal odabran je upravo tako da mu u potpunosti ide na ruku. Od onoga gdje sa psom Rudijem leži na atletskoj stazi, mazi ga i govori mu “budajice mala”, preko korice kruha na Dolcu i “čagice” pa do klupica kod NSK.

Također, kako se videi postavljaju posljednjih sedam godina, kanal je i svojevrsni podsjetnik na prošla vremena pa je na velikom broju uradaka “gošća” i nekadašnja zamjenica gradonačelnika Sandra Švaljek.