Zagreb iz vaše perspektive: Imate li problem ili lijepu priču koju želite podijeliti – javite nam se!

Panoramski pogled na grad Zagreb
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
15.01.2026.
u 14:05

Konkretni primjeri pomažu nam da bolje pratimo teme koje su važne Zagrepčanima i da ih zajedno istaknemo.

Ako ste primijetili rupu na cesti koja već mjesecima čeka da ju se zakrpa, ako vas živcira neasfaltirana ulica ili vam nedostaje park, igralište ili javna rasvjeta – želimo čuti vašu priču. Ako vas, primjerice, smetaju blokirani nogostupi i pješački prijelazi zbog nepropisno parkiranih vozila ili svakodnevne gužve u prometu, pošaljite nam svoj primjer, slobodno i s fotografijama.

Javite nam se i ako imate problema s javnim prijevozom, ako su vam zelene površine zapuštene i rijetko održavane ili ako jednostavno želite podijeliti neku toplu ljudsku priču koja bi svima mogla uljepšati dan. Pišite nam na gradska@vecernji.net, konkretni primjeri pomažu nam da bolje pratimo teme koje su važne Zagrepčanima i da ih zajedno istaknemo.
Ključne riječi
kvartovske priče Zagreb prijedlozi čitatelja

