Bačić: Promašenim držim prijedlog vraćanja imena Trga maršala Tita

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić promašenim je ocijenio vraćanje imena Trg maršala Tita sadašnjem Trgu Republike Hrvatske u Zagrebu, a za što se zalaže novi čelnik zagrebačkog SDP-a Viktora Gotovac.

"Posljednje što bi mi palo na pamet bilo bi da ću, u svojim prvim projektima koje bih najavio kao čelnik bilo koje stranke u Zagrebu, vraćati naziv Trgu maršala Tita", rekao je Bačić u utorak nakon sastanka stranaka vladajuće koalicije u Banskim dvorima zamoljen za komentar Gotovčeve inicijative.

Bačić drži da je to promašen prijedlog novog predsjednik zagrebačkog SDP-a i takvu inicijativu ne bi podržao. "Tito je bio povijesna ličnost, a Tito je, prije svega, bio i negativan u svom političkom djelovanju", ustvrdio je.

Danas se kod bivšeg sljemenskog doma Adolfovac, lokalitetu gdje su u noći sa 7. na 8. prosinca 1991. ubijene djevojčica Aleksandra Zec i njezina majka Marija Zec, održava komemoracija u povodu 30. godišnjice od ubojstva Aleksandre, Marije i Mihajla Zeca, a novinari su Bačića pitali kako gleda na Gotovčevu inicijativu da Aleksandra Zec dobije toponim u Zagrebu, ulicu ili trg.

Donošenje odluke o tome je na zagrebačkoj Gradskoj skupštini, odgovorio je Bačić te, govoreći o samom slučaju, kazao da je riječ o jednom od bolnih trenutaka u Domovinskom ratu, kakvih je bilo jako puno.

Naglasio je da je predstavnik ove Vlade nazočio komemoraciji prošle godine, kao što će i danas biti (potpredsjednik Vlade Boris Milošević), a što ranije nije bio slučaj.

"Prema tome, ovoj se Vladi teško može imputirati, jer brojnim svojim aktivnostima i gestama nastojimo jasno pokazati koliko i na koji način pristupamo svakoj žrtvi koja se dogodila ili u Vukovaru ili u Varivodama ili u Kninu. Dakle, nastojimo te bolne trenutke Domovinskog rata nadići civilizacijskim, ljudskim pristupom. I mislim da se to prepoznaje u svakom koraku i postupku Vlade", rekao je Bačić.

Upitan je li to zaista gesta Vlade s obzirom na to da bi Milošević, kao član Srpskog narodnog vijeća(SNV), ionako sigurno došao na komemoraciju, Bačić je naglasio da Milošević ide tamo kao potpredsjednik Vlade "i samim time je to postupak i odluka premijera i ove Vlade".

Bačić je rekao i da svi članovi vladajuće koalicije u potpunosti podupiru izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kojima se određuju sankcije za dužnosnike, odnosno osobe koje upravljaju pojedinim upravnim i državnim tijelima ili jedinicama lokalne samouprave, ako se neće pridržavati mjera zaštite od zaraznih bolesti.

U kontekstu najave predsjednika Republike Zorana Milanovića da neće dozvoliti provjeru provode li se te mjere u njegovome Uredu, Bačić je ponovio da se hrvatski zakoni provode na cijelom području RH te da, osim veleposlanstava, nema eksteritorijalnih područja.

"A i tamo se čak, u određenim slučajevima, provode hrvatski zakoni", dodao je te ponovio da smo svi pred zakonom jednaki. "Nema jednakijih", poručio je.