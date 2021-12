Slušajući Viktora Gotovca, imao sam dojam da je Tito umro jučer. Bravo, bravo!

Zagreb ima golemih problema, to valjda svi znamo. Najveći je problem ostavština pokojnog Milana Bandića. Rupe bez dna, financijske dubioze... Zagreb ima ogroman problem oko obnove nakon potresa, oko koje se ne događa još gotovo ništa, osim uglavnom privatne inicijative.

A da i nije bilo potresa, pogledajte oronula zagrebačka pročelja u središtu grada. Sramotno je da se to nije uredilo posljednjih 30 godina. Kako izgledaju Ljubljana, Budimpešta, Prag, Varšava? Zagrebu nedostaju vrtići. Zagreb ima još uvijek zapuštene škole. Zagreb ima velik problem s prometnom infrastrukturom. Kad je posljednji put u promet puštena nova tramvajska pruga? Prije 20-ak godina! Kad je sagrađena neka nova ključna prometnica koja bi rasteretila gradski promet? Kad će tramvaj do nove zračne luke?

Uglavnom, problema koliko hoćemo. Bio bi podulji popis da s njima nastavim. I onda se dogode unutarstranački izbori u SDP-u. Bira se novi šef zagrebačkog SDP-a. Pobjedu odnese profesor sa zagrebačkog Pravnog fakulteta Viktor Gotovac. Prije izbora čitao sam tekstove i komentare o njemu. Glorificiraju ga, jer da će on donijeti promjene, nove ideje, da je to novi SDP, novi čovjek, nepotrošeni, neumreženi, nije bio u klanovskim borbama…

Foto: Tomislav Miletic/PIXSEL 04.12.2021., Zagreb - Zavrsetak unutarstranackih izbora u SDP-u na kojima je pobijedio Viktor Gotovac. Viktor Gotovac i njegov tim.

I pojavi se Gotovac na TV-u, ljudi očekuju da će čuti koje su to nove ideje kojima kani poboljšati život u Zagrebu. A Gotovac ispali od prve – prvi je zadatak vratiti naziv Trga maršala Tita! Bravo, bravo! SDP zna kakvo vodstvo izabrati, kakvu budućnost birati! Slušajući ga na TV-u, imao sam dojam da je Tito umro jučer. Znači, vratio nas je na početak osamdesetih.

I Gotovac kao zajapureni Titov omladinac oplakuje smrt voljenog jugoslavenskog vođe i odmah zaziva imenovanje trga po njemu, po onoj staroj paroli – I nakon Tita - Tito! Doista, koliko morate biti ideološki zadrti, kratkovidni, da krajem 2021. godine kao prvi politički cilj izbacite ideju o vraćanju imena Trgu maršala Tita! Pa to može samo politički slijepac, baš kao što su slijepi i svi oni koji su ga birali! Istina, to baš i nije neki broj.

Jer je na zagrebačke izbore izišlo oko tisuću članova partije, a oko dvije trećine glasovalo je za Gotovca. On je ovako formulirao svoj program nakon izbora:

"Hvala svima koji su sudjelovali u ovom procesu, koji su pokazali da im je SDP vrijedan i važan. Svima koji žele da SDP bude bolji, napredniji i da poštenije radi. Od ponedjeljka radimo, borit ćemo se za vrijednosti, socijalne i egzistencijalne, ideje i ideologiju. Pozivam sve da nam u tome pomognu, članove i simpatizere. Moramo se izboriti da dobijemo natrag Trg maršala Tita, da Aleksandra Zec dobije toponim u Zagrebu, ulicu ili trg. I moramo se izboriti da dobijemo vlast. I u tome nas ništa neće spriječiti. SDP ide naprijed".

Gotovac misli da njegovom pobjedom i njegovim idejama SDP ide naprijed. A prava je istina da SDP s njime ide samo još dalje unatrag. Bilo bi dobro zapitati se je li nesposobnost drugarica i drugova iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore da provedu tranziciju iz socijalizma u socijaldemokraciju možda glavni uzrok političke nestabilnosti u tim zemljama. Da stvar bude smješnija, Možemo! i Tomislav Tomašević su čak odustali od takve politike. Jer je Tomašević bio protiv promjene naziva trga, zalagao se za ostanak maršala kad je još bio aktivist i u oporbi Bandiću.

No kad je počela kampanja za izbore, i kad su Tomaševića pitali hoće li maršalu vratiti trg, on i njegovi rekli su da im to nije prioritet i da grad ima puno važnijih problema! I doista je tako! A što SDP nudi? Ništa osim ideologije i povratka u prošlost! Ništa čudno, dovoljno je samo vidjeti kako se SDP-ovci ponašaju u Splitu i Rijeci. Kao da Tito još nije ni umro, ili kao da među njima živi Titov duh, kao da im se ukazuje svake noći. I to trideset godina od pada komunizma/socijalizma, od raspada Jugoslavije, 40 godina od Titove smrti! Koliko porazno za jednu stranku koja bi željela biti ozbiljna i koja pretendira na to da opet dođe na vlast. Ivo Josipović bio je dobar primjer takve politike, kad je bio na vlasti.

Bude li Gotovac, kao koalicijski partner Tomaševića, inzistirao na maršalu, moguća su samo dva scenarija: ili će Tomašević popustiti i vratiti maršala, ili neće pa će svi na nove gradske izbore. Ili će pak netko Gotovca zalijevati hladnom vodom i hladiti ga, što će biti jako teško jer se i samo po njegovim istupima vidi koliko je ideološki zajapuren!

Prema njegovu mišljenju, maršal Tito riješit će sve zagrebačke probleme. Svi će nestati preko noći. I ne samo zagrebački! Vratite nam Tita i evo nam raja na zemlji! Jer je i za Titova vremena bio raj na zemlji! Samo ga mnogi nisu prepoznali! Pa su se bunili, a onda bili ubijani, zatvarani i proganjani. Ma ne, to Titu podvaljuju!