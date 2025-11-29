FOTO/VIDEO Velika gužva na zagrebačkom adventu: Evo što se jede, pije i gdje su najduži redovi

Danas je u Zagrebu službeno otvoren Advent, a time je i započelo vrijeme mirisa kuhanog vina, fritula i božićnih delicija koje traje sve do 7. siječnja. Prva adventska svijeća svijetli, a Strossmayerov park već je prepun posjetitelja željnih okusa i božićne atmosfere. Na terenu smo zabilježili gdje se najviše okuplja publika i što se najradije konzumira. Izdvajaju se kućice s kobasicama, pizza i slatkišima, ali i razni burgersi i azijska jela. Najveća gužva trenutno je kod Mate Jankovića, poznatog po kobasicama u pecivu koje se prodaju po cijeni od 7,5 eura. Slijede Pizza Social Club s pizzama po 10 eura te Jura Klepić, gdje se može kušati Matilda cake za 9 eura, fritule po 11 eura i churrosi za 7 eura.

Za ljubitelje sendviča tu je Picnic Mingle & Fun, gdje se hit sendvič s pastramiem prodaje za 11,5 eura. Za gurmane koji vole mesne delicije, kućica Buncek nudi buncek don prasco, buncek s kimchijem i bacon jam, a svi su po 11 eura. Burgere po 9 eura nudi chef Pažanin, dok se među pićima najviše pije kuhano vino i kuhani gin. Trg bana Jelačića također vrvi posjetiteljima, ali ovdje dominiraju kućice sa suvenirima. Pet kućica nudi nakit, svijeće, mirisna ulja, rukavice, šalove, ručno rađene igračke, lizalice i kišobrane, dok druga strana trga nudi božićne kuglice, ChiaCups šalice i proizvode brendova Noir, Farbica i Uroni.

Atmosfera na Adventu u Zagrebu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Advent u Zagrebu nudi vrlo bogatu gastronomsku ponudu: fritule se mogu kupiti od 4 do 5,50 eura, sarme i buncek sa zeljem za 9 eura, štrukle za 5 eura. Kobasice se kreću od 5,50 do 8 eura, hot dogovi od 4 do 10 eura, dok kućica Ledena nudi gremkendle za 8 do 10 eura. Ljubitelji azijske hrane mogu uživati u Baobun slanim i slatkim varijantama (8,50–9 eura), a za slatki zimski ugođaj tu su palačinke u fritula tijestu na kućici Fritulinka (4,50–6,50 eura), uključujući i fritulinke s pistacijom. Ne smijemo zaboraviti ni smash burgere za 10 eura i tortilje, koje privlače brojne posjetitelje. I dok se najviše jedu kobasice, fritule i baobunsi, atmosfera se upotpunjuje mirisom kuhanog vina u keramičkim božićnim šalicama i veselim zvukovima Adventa u Zagrebu.

"Mislim da su bolje cijene nego prošle godine, jednom godišnje je Božić pa se možemo jednom počastiti", rekla je posjetiteljica Dina. Kuhar Rico iz Pizza Social Cluba ističe da je Calzone Calcio e Pepe apsolutni hit: "Zadovoljan sam jako kako za sad ide prodaja, a nadam se da će u idućih nekoliko tjedana ići još bolje". Luka, koji je kušao fritule i churrose kod Klepića, dodaje: "Dobro je, ima puno ljudi, evo nestalo je već čokolade, čekao sam 10 minuta za fritule. Cijene su visoke, ali to je opravdano za Advent". Kuhar Ivan Temšić također potvrđuje gužvu i zadovoljstvo: "Ima zaista puno ljudi već prvi dan, dosta sam zadovoljan. Najviše se prodaju i dalje fritule, ali jede se sve".

Fuliranje na Strossmayerovom trgu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.