Vodič za zagrebački Advent: Kamo na plesnjak, tko nudi 'happy hour' za umirovljenike i gdje pronaći viralnu Matildu

Adventska čarolija u metropoli službeno će početi paljenjem prve svijeće kod Manduševca danas u 16.30 sati, a potom će se, u 18.30, baletnom bajkom "Orašar" otvoriti i Ledeni park na Trgu kralja Tomislava. Lampice na Zrinjevcu zabljesnut će u 19.45, a večeras je i plesnjak uz Cubismo na Štrosu te koncert Ljetnog kina na Europskom trgu. U nastavku pak donosimo vodič kroz adventske lokacije i programe u kojima će se uživati do 7. siječnja.

Fuliranje i Oleander terasa

Oleander terasa hotela Esplanade pretvara se uz Fooling around u blagdanski Orient Express pa u devet "vagona" nudi signature jela, koktele i različite glazbene ritmove. Izmjenjivat će se akustika, latino plesnjaci, R'n'B groove i lounge večeri, a ondje se ide i na vegansku burek-sarmu ili na čašu The Štrukli Affaira. Gastromeka je i Fuliranje na Strossmayerovu trgu, gdje se isprobavaju nove delicije i slušaju DJ setovi. Ponuda je raznolika pa možete kušati i već viralnu tortu Matilda ili četiri varijante bunceka.

Romantika na Štrosu

Nakon dvije godine Advent kod Matoša vratio se na Štros i onamo opet donio romantičnu scenografiju. Uživat će se uz etno, rock i urbane ritmove, pa i u spektaklu "100 violina", koji je na rasporedu 6. prosinca. U sedam kućica, među ostalim, nude se tjestenine i dubrovački specijaliteti kao što su šporke makarule, ali i Pozitivan članak iz kuhinje Marija Mandarića, a vintage namještaj i tisuće lampica stvaraju jedinstvene fotokadrove.

Dueli na Europskom trgu

EU Advent najavljuje čak 40 dana glazbe, pri čemu će, primjerice, Badnjak obilježiti večer autorskih hitova Alke Vuice, a u 2026. godinu ući će se uz acid-jazz bend The Brand New Heavies. Raznovrsna gastroponuda, od smash kroasana do istarske jote i specijaliteta od boškarina, moći će se naći i na Europskom trgu, a održavat će se ondje i humanitarni kulinarski dueli.

Baš Naš uz Bakinu kuharicu

Baš Naš pretvara Jelačić-plac u obiteljsko središte s kreativnim radionicama, orašarima, Tržnicom uspomena, Rukotvornicom i predstavama za djecu. Vikendima se održavaju Kazališne čarolije, a Glazbeni zagrljaj donosi nastupe mladih talenata i izvođača poput Nike Turković ili Grooversa. Atrakcija su i paviljoni Zagrebačkih priča, a u gastronomskom segmentu nudi i Bakinu kuharicu s mirisima doma te Fritulinku s potpisom chefa Marina Medaka. Svakog radnog dana od 11 do 12 sati održavat će se happy hour za umirovljenike, tijekom kojeg će im biti dostupni topli napitci i blagdanski zalogaji po nižim cijenama.

Ledeni park i Zrinjevac

Ledeni park na Tomislavcu otvoren je od 10 do 23 sata, subotom do ponoći, a klizanje stoji 3,5 eura ujutro i 4,5 popodne. Sezonu otvara "Orašar" uz nastupe Klizačkog kluba Leda, međunarodnih gostiju, Vande Winter i Voxforda, a tijekom prosinca slijede dječja darivanja, susreti sa svetim Nikolom i Djedom Božićnjakom, DJ večeri te poseban novogodišnji "ukliz". Ispod lampicama okićenog drvoreda na Zrinjevcu pak nudit će se prigodna jela, ali i rukotvorine i proizvodi OPG-ova, a u Glazbenom paviljonu bit će i brojni koncerti. Petkom će se ondje organizirati plesnjak, subotom Špica, a nedjeljom dječje predstave i Klasika u podne.

Jinglingz i slavonske delicije

Jinglingz na Kvatriću donosi savršen spoj živahne atmosfere i zanimljive hrane, među kojom i najveću adventsku kobasicu te buncek-krafnu. Čobanac, kulen, čvarci i domaće buhtle jest će se pak na Šokačkom adventu, koji se ispred hotela Aristos održava petkom i subotom. Večeras ondje nastupa Slavonia Band, a u nadolazećim vikendima, među ostalima, zasvirat će i Tamburaši za dušu, Džentlmeni i Dino Dvornik Tribute Band.

Grad sv. Nikole u ZOO-u

Zoološki vrt slavi 100 godina, a Grad svetog Nikole 10, uz dvodnevni spektakl 5. i 6. prosinca, koji će uključivati i rođendansku tortu te nastupe sudionika Voice Kidsa. Humanitarna akcija "Želim ti osmijeh" povezat će djecu, olimpijce i paraolimpijce, a izložba "Slike s potpisom" donosi djela poznatih umjetnika. Posjetitelje očekuju i potraga za čizmom svetog Nikole, kulinarske i ekoradionice, cirkuske točke, kazališne izvedbe i Zimski talent show.

Polnoćka na Sljemenu

U sklopu Adventa i Božića na Sljemenu održavaju se mise, koncerti i radionice za djecu, kao i blagoslov adventskih svijeća kod Snježne kraljice, Šumarskih jaslica, Tomislavova doma i Vidikovca. Posebno se ističe misa kod Šumarskih jaslica 7. prosinca u 12 sati, a tradicionalna polnoćka na Badnju večer okupit će planinare i obitelji koji pješice dolaze do kapelice Majke Božje Sljemenske. Planinarski domovi nude tople napitke i specijalitete, a cijeli medvednički vrh pretvara se u adventsku bajku iznad oblaka.

Solisti u Oktogonu

Niz programa odvija se i u muzejima, a grad je usto pun glazbe. Izložba u povodu 20 godina umjetničkog stvaralaštva Nenada Sovilja, primjerice, održava se u Etnografskom, a Zbigecani advent u Muzeju grada Zagreba. Možete posjetiti i Advent u Prirodoslovnom, blagdansko izdanje Muzeja čokolade, program Kuće karikature... Zagrebački solisti pak nedjeljama nastupaju u Oktogonu, a na repertoaru su i koncerti Komornog zbora Ivan Filipović, ciklus Brahmsovih večeri, ulične Adventske simfonije, serenade na Štrosu, Krvavom mostu i u Radićevoj te brojni pop-up nastupi kvarteta Vox. Metropolom će na Badnjak usto odzvanjati zvuci tradicionalnih zborova.

ZagreBal i dječji doček

Zagreb Advent Run trči se 14. prosinca, a dan prije Gornji grad preuzima ZagreBal. Srednjoškolski advent zakazan je za 11. prosinca, a idući će mjesec uz još jedan Q'ART oživjeti i Ilica. Nova godina na Trgu bana Jelačića dočekat će se pak uz nastupe bendova Luzeri, Idem, Elemental i Dubioza kolektiv. Grad organizira i dječji doček 31. prosinca u 11.30 sati na Trgu Petra Preradovića, i to uz Bojana Jambrošića, Joju i goste iznenađenja.

Veseli božićni tramvaj

Posebnu adventsku čaroliju donosi Veseli božićni tramvaj ZET-a, a povijesni model iz 1924. i moderna niskopodna verzija od 30. studenoga do 7. siječnja svakoga dana voze pola sata programa s Djedom Božićnjakom, vilama, vilenjacima i igrokazom. Kreću svakih 15 minuta s polazišta na uglu Praške i Jelačić-placa, a karta stoji pet eura.

Posebna regulacija prometa

Uvodi se i posebna regulacija prometa tijekom Adventa. Radnim danom od 17 do 23, a vikendom od 17 do 24 sata zatvaraju se dijelovi Zrinjevca, Praške, Strossmayerova trga i Tomislavca, osim za tramvaje i vozila stanara. Gajeva i Teslina radit će u ograničenom režimu, a taksi smije voziti samo na jasno označenim dionicama. Moguća je i povremena obustava tramvajskog prometa između Jelačić-placa i Glavnog kolodvora od 18 do 23 sata. ZET-ova linija 150 do 17 sati vozi izmijenjenom rutom preko Mesničke i Radićeve, a nakon 17 sati skraćeno do Ilirskog trga. Turistički autobusi smiju prolaziti samo zelenim valovima, a dostava je omogućena na posebno određenim punktovima.