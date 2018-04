5 najboljih lokacija za 1. svibnja

Za vas smo odabrali pet mjesta koja valja posjetiti na sutrašnji Praznik rada. Kao i svake godine grad je pun događanja, pa oni koji nisu “spojili” vikend, ne moraju previše žaliti. Središnja proslava u Maksimiru tradicionalna je, no tu su i događaji koje se može posjetiti već danas poput festivala hrane i piva Chill&Grill na Bundeku. Oni koji nisu za organizirana okupljanja uživati mogu sami na Jarunu ili uz nasip na Savici, pod uvjetom da dođu na vrijeme.

1. Maksimir uz grah i Žigu

Nezaobilazna je prvomajska tradicija odlazak u Maksimir na tanjur graha. U najvećem zagrebačkom parku od 10 do 18 sati dijelit će se porcije pravog radničkog jela spremljenog po receptu gradonačelnika Milana Bandića, a dok na grah čekate, moći ćete uživati u nastupima Mirka Švende Žige, Mire Ungara, Zdravka Škendera, nekoliko kulturno-umjetničkih društava, zborova, ansambala, puhačkih i limenih orkestara...

2. Chill&Grill 2018.

Na Bundeku se drugi put održava Festival cuge i klope Chill&Grill, počeo je u petak, a zadnji mu je dan upravo Praznik rada. Već danas možete ponešto naučiti o pripremanju sendviča od profesora i učenika Ugostiteljsko-turističkog učilišta u Zagrebu, ali onda i od odličnih hrvatskih chefova Mišela Tokića i Davida Skoke, uživati u igrama, a onda u glazbi Letu Štuke, The Second Hand Banda, DJ-a Stanka Bondže. Na Praznik rada uz školu sendviča kuhajte s chefovima Vedranom Boškovićem i Zoranom Delićem, uživajte u glazbi Luce, The Story of Rory i Dee Jayja Discorteza. Spomenimo i hrvatske neovisne pivare, Pivovaru Medvedgrad, Crafter’s, Zmajsku pivovaru, Varionicu, Međimurske Lepe Dečke, Peti element, na Praznik rada posebno je predstavljanje The Garden Brewery, pivovare sa Žitnjaka.

3. Roštiljada u Zaprešiću

Na Praznik rada građani Vrbovca i Zaprešića kao i njihovi gosti moći će uživati i u roštilju. U prekrasnom ambijentu Jelačićeva dvorca na Praznik rada postala je već prava zaprešićka tradicija. Roštilji i ugljen su osigurani, a na posjetiteljima je samo da sa sobom ponesu meso i pribor za roštiljanje. I ove godine posjetitelji će između prijavljenih ekipa birati najbolje zaprešićke roštilj-majstore za koje su pripremljene i nagrade.

4. Biciklijada i budnice u Vrbovcu

Vrbovčani su se potrudili da doista uveličaju Praznik rada. BK Vrbovec za svoje članove i građanstvo organizira biciklijadu od 30 km uz završetak na ribnjaku Črnec uz grah. Limena glazba i mažoretkinje Vrbovec sviraju budnice ulicama Vrbovca.

5. Jaska “ide na Jap”

Jaskanci, ali i njihovi gosti i ove će godine, već tradicionalno, u osam ujutro krenuti na prvomajski uspon na Japetić. Organizira ga društvo za sport i rekreaciju Jastreb extreme, i to pod nazivom “Ajmo svi na Jap”, a sudionicima će se dijeliti majice i bočice s vodom. Također, po dolasku na Japetić, osim što će se uživati u hrani, mjerit će se tlak i razina šećera u krvi.