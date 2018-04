Pripremite slastan roštilj bez stresa

Proljeće je doba kad se sve budi, pa tako i potreba da što više vremena provodimo na svježem zraku. Provod na otvorenom nije potpun bez sportskih aktivnosti s prijateljima i dobrog roštilja, a roštilj je tema o kojoj se stalno nešto ima za reći. Iako je koncept roštiljanja u cijelom svijetu zamišljen kao mali društveni događaj pun radosti i zabave, primjerice u SAD-u, zemlju u kojoj 4 od 5 kućanstava ima roštilj I koristi ga pet puta mjesečno, tretira se kao sport, pa se diljem zemlje organiziraju natjecanja majstora grilla.

Za pripremu dobrog roštilja potrebno je znati nekoliko stvari. Prva tajna je u odabiru kvalitetnog mesa, bilo da se, primjerice, radi o junetini, teletini, piletini ili o mljevenom mesu. Većina ljudi kupuje meso u trgovinskim lancima jer je već pakirano, a neki proizvodi su i marinirani, što znači da su potpuno spremni za grill. Svježe meso, osim kobasica i pjeskavica, svakako treba marinirati prije roštiljanja.

Foto: Shutterstock

Kako odabrati kvalitetno meso za roštilj?

Različite vrste mesa i mesnih proizvoda zahtijevaju različite načine čuvanja jer se mora očuvati njihova sigurnost i kvaliteta. Prvo što treba provjeriti su miris, izgled, boja, tekstura i u konačnici okus mesa. Posebno pažljivo treba provjeriti je li meso prošlo sve potrebne kontrole kvalitete u ovlaštenom laboratoriju, a to znači da mora biti pravilno i vidljivo deklarirano ,pakirano na način koji čuva svježinu te da je dostavljeno na prodajno mjesto u tzv. neprekinutom hladnom lancu udovoljavajući, između ostalog, HACCP sustavu. To isto vrijedi i za riječnu i morsku ribu koja je izvrsna za one koji više vole riblji grill meni. Da bi meso bilo pečeno baš onako kako treba biti, potreban je i kvalitetan roštilj s priborom i ugljenom. Dobri poznavaoci roštiljanja kažu da je važno stvoriti dobar žar koji mora i dobro zagrijati rešetku za grillanje. Eksperti u grillanju će meso, koje su obavezno sat vremena prije pečenja izvadili iz hladnjaka i ostavila na sobnj temperaturi, na rešetki okrenuti samo jedanput jer znaju prepoznati taj važan trenutak. Oni malo manje upućeni svakako će koristiti vlicu kako bi provjerili je li meso dovoljno pečeno.

Foto: Shutterstock

Oprezno i s vatrom na otvorenom! Roštiljati se smije samo u kontroliranim uvjetima na za to predviđenim mjestima, a ako prilikom pečenja bukne vatra, ne smije se gasiti vodom, bolje je dodati par komada vlažnog ugljena.

Uz fine grill umake, salate i piće po želji, meso s roštilja dobit će onaj završni "touch" koji ljubitelji finog zalogaja itekako cijene. Ne zna se točno kad se počelo roštiljati. Neke informacije govore prije 1 ,4 milijuna godina kad je u pećini spiljski čovjek dimio meso, aneke da se to dogodilo prije 6 tisuća godina. U svakom slučaju, dobru tradiciju treba obavezno nastaviti!

*Sadržaj omogućio Lidl