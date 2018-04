Planirate roštilj? Ovo je dobro znati prije nego potpalite ugljen

Foto: Thinkstock Drvo nemojte stavljati ispod ugljena jer neće do kraja izgorjeti pa će se pojavljivati vatra. Ugljen postavite u sredinu u obliku piramide, na to položite sitne grančice, potpalite i nakon 20 minuta raširite po cijelom roštilju.

