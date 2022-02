Zvao ženu iz zatvora, a ona snimala njegov govor te ga objavljivala na internetu

Marko Francišković, koji je već neko vrijeme u istražnom zatvoru, jer ga se sumnjiči za poticanje na terorizam, ni u Remetincu ne miruje. Tako barem tvrdi zagrebački ŽDO, koji je protiv njega proširio već ranije pokrenutu istragu, s tim da je sada s njim osumnjičena i njegova 29-godišnja supruga. Oboje ih se sumnjiči za javno poticanje na terorizam.

Navedena djela su, kako se sumnja, počinili od 16. do 22. prosinca 20201. u Zagrebu i Zadru. Tužiteljstvo tvrdi da su postupili zajedno i po prethodnom dogovoru te da im je cilj bio narušavanje osnovnih ustavnih, političkih, gospodarskih i društvenih struktura, a sve kako bi realizirali svoje protupravno djelovanje. Francišković koji je tada bio u istražnom zatvoru, sumnjiči se da je koristio svoje pravo na telefonske kontakte kako i nazvao svoju suprugu. U tim razgovorima je, tvrdi tužiteljstvo, javno pozivao na nasilno rušenje ustavnih, političkih, gospodarskih i društvenih struktura u Republici Hrvatskoj. To što je on govorio, njegova 29-godišnja supruga je snimala, te ih potom uređene javno objavljivala na društvenim mrežama.

Francišković se sumnjiči i da je ranije, 1. prosinca 2021. u Šibeniku, javno istupao na neprijavljenom skupu, pozivao građane na napade i ustanak. I taj je njegov govor snimljen i javno objavljen na internetu te uživo prenošen preko jedne društvene mreže i medijskog portala. Franciškovićevoj supruzi su određene mjere opreze te se mora javljati redovito policiji, a i zabranjen joj je pristup internetu, dok je on i dalje u istražnom zatvoru zbog opasnosti od ponavljanja djela.

Francišković je s više osoba uhićen početkom prosinca lani, a označen je kao jedna od glavnih organizatora anti COVID prosvjeda te osoba koja je prosvjednike povela do HRT-a, pozivajući ih da ga nasilno zauzmu. U svojim javnim istupima govorio je o tome kako želi ustrojiti vojsku, tražio je " "veliko okupljanje hrvatskih ratnika spremnih za oslobađanje Hrvatske", tražio da se predsjedniku Zoranu Milanoviću i premijeru Andreju Plenkoviću sudi za veleizdaju. Francišković je 2013. osuđen na osam mjeseci psihijatrijskog liječenja uz mjeru prisilnog liječenja. Nakon toga prešao je na islam te objavio knjigu "Hrvatski džihad".