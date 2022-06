Župnik Tolj: Mi se borimo da gradimo život, a ondje gdje je život, ljudi će doći

Ovo je jedan novi početak. Ovo što vidimo ovdje u Gornjim Močilima ogledni je primjer svima nama svećenicima da se trebamo boriti, raditi, stvarati i biti sa svojim svijetom - rekao je vlč. Zdenko Perija, župnik zagrebačke bolnice Rebro, koji je danas u povodu blagdana sv. Ante Padovanskog predvodio svečano misno slavlje u istoimenoj župnoj crkvi u Gornjim Močilima u Bosanskoj Posavini.

Perija je više puta posjećivao ovaj dio Posavine, no sada je prvi put tu služio svetu misu. U svojoj propovijedi on je navijestio lik i svjetlo svetog Ante, koje svijetli već 800 godina. Zašto to svjetlo toliko svijetli, zašto ga narod toliko štuje i zašto svake godine na ovaj dan rijeke hodočasnika slijevaju u svetišta svetog Ante. Okupljene Posavljake pozvao je da ne klone duhom, naglasivši kako je kuća njegove obitelji u rodnom mu Kupresu u 20. stoljeću tri puta gorjela, pa su se uvijek u nju vraćali. Od povratka nisu odustajali ni dok su od 1992. do 1995. godine bili u progonstvu. Rekao je da je u svom životu vidio puno toga pa, iako se u Močila vratilo malo ljudi, vjeruje da će i ovaj kraj vidjeti u nekom drugom svjetlu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Na licu mi se stvaraju suze i stišće me u grlu. Posavljaci su Božji narod. Mučenički, vrijedan, radin narod, narod molitve. Nemojte posustati u tim vrlinama reda, rada, vjere i ljubavi prema Bogu i prema čovjeku. Sigurno ćete se vratiti, sigurno ćete biti svoji na svome, bilo gdje da živite – poručio je Perija.

Jedan od ljudi koji svake godine redovito dolaze na proslavu blagdana svetog Ante u Gornja Močila je i dopredsjednik Republike Srpske Josip Jerković.

- Sveti Anto je svetac kojem se zavjetujemo. U Močilama misu ne slušaju samo katolici, nego i pravoslavci, pa čak i neki muslimani koji su se zavjetovali svetom Anti za zdravlje, ozdravljenje i bolji život. Uz susjednu župu Srca Isusova u Novom Selu, ova je župa postala središnja točka okupljanja prognanih Posavljaka – istaknuo je Jerković.

Zahvaljujući blizini granice s Hrvatskom, mnogi Posavljaci često navraćaju u svoje obnovljene domove u Gornjim Močilima i koriste ih kao vikendice, ali stvarni se povratnici mogu izbrojiti na prste. No i to bi se jednom trebalo promijeniti. U mjestu je pokrenuto nekoliko projekata koji bi trebali ubrzati povratak i učiniti ga održivim, otvorena je tvornica metalnih odljevaka, uskoro će ondje početi djelovati i Zajednica Cenacolo. Jedan od najzaslužnijih za to je župnik Ivan Tolj, koji je na čelo ove župe došao 2006. godine.

- Mi nakon rata nismo gajili iluzije o masovnom povratku, jer to je bilo nerealno. Naša prva misija je bila da ovo bude mjesto gdje ljudi uvijek mogu doći i u kojem će se život nastaviti razvijati. Mi se borimo da gradimo život, a ondje gdje je život, ljudi će doći. Stvorili smo jednu točku života, a prilike će učiniti svoje. Nadamo se da će BiH jednom ući u EU i da ćemo stvoriti prostor da se netko vrati – poručio je vlč. Tolj.