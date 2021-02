Lideri hrvatskog i svjetskog biznisa okupljeni u programskom savjetu ZŠEM-a

Programski savjet ZŠEM-a čine osamnaest uspješnih lidera, menadžera i poduzetnika iz različitih sektora – financijske industrije, ICT-a, turizma, FMCG-a, auto i modne industrije s međunarodnim iskustvom.

„Želja nam je da razmjena znanja i informacija sa Savjetom bude na takvoj razini da svoju podršku ne daju samo ZŠEM-u kao instituciji u upravljanju programskim sadržajem, već da svojim savjetima u konačnici pomognu i našim studentima koji će po završetku našeg obrazovnog programa biti još konkurentniji na tržištu rada. ZŠEM je zasad jedina institucija u Hrvatskoj s tako postavljenim konceptom međunarodnog Programskog savjeta, a njegovo formiranje samo je nastavak poslovanja i razvoja u skladu s najboljim praksama vodećih svjetskih sveučilišta i poslovnih škola.“ – komentirao je dekan ZŠEM-a dr.sc. Mato Njavro.

Članovi Programskog savjeta ZŠEM-a su:

Ivan Artuković, Alumnus i Predsjednik Uprave Franck d.d.

Ivan Bartulović, Član Uprave i glavni direktor za ljudske resurse HT

Joško Bobanović, Partner, Industrial Biotechnology Funds

Siniša Krajnović, Izvršni potpredsjednik i voditelj odjela za Digitalne usluge Sjeveroistočne Azije, Ericsson

Alan Đurić, Osnivač i Chief Technology Officer, Wire Swiss

Nouras Haddad, Alumnus, Potpredsjednik za partnerstva, Firebolt, San Francisco

John Gašparac, Glavni partner za Hrvatsku, PWC

Tanya Golesic, Predsjednica uprave Jimmy Choo, SAD i Kanada

Anton Kovačev, Voditelj zagrebačkog ureda Europske investicijske banke

Davor Lukšić, Predsjednik, Luksic Group Croatia

Marko Nožica, Alumni i CEO, Aretis

Krešimir Marušić, Izvršni direktor i voditelj financijskog planiranja, Deutsche Bank, New York

Krešimir Penavić, Director of Algorithms, TECLens, bivši Senior znanstveni istraživač, Renaissance Technologies LLC.

Dolly Predovic, Osnivač i CEO, Career Paths, predavač na sveučilištu Bocconi

Ana Tanić Fox, Alumna i Poduzetnica

Emil Tedeschi, Alumnus i CEO Atlantic grupa

Iva Vukina, izvršna direktorica, Goldman Sachs, New York

Ivan Zubak, Alumnus i Predsjednik Uprave Zubak grupe

„Još kao prodekan za međunarodne odnose aktivno sam radio na pripremi ovog sastava Programskog savjeta i ponosan sam što smo u istom timu uspjeli okupiti sve ove ljude s idejom da zajedno doprinesemo daljnjem podizanju konkurentnosti hrvatskog obrazovanja na globalnoj razini. ZŠEM od samih početaka razmišlja globalno – pratimo što rade najbolji u obrazovanju u svijetu i slijedimo ono što se kod njih pokazalo uspješnim. S članovima Programskog savjeta povezuje nas uvjerenje da se konkurentnost gospodarstva svake zemlje pa i Hrvatske temelji na konkurentnosti obrazovanja. Obrazovanje daje temelje na kojima se može razvijati uspješno gospodarstvo. Naše kompanije se danas i ovdje u Hrvatskoj i na drugim tržištima nadmeću s globalnom konkurencijom. Zato i obrazovne institucije moraju biti međunarodno relevantne i konkurentne. Upravo je to razlog zašto ZŠEM ima akreditaciju kakvu posjeduje samo pet posto najboljih sveučilišta i poslovnih škola u svijetu. Osnivanje ovog Savjeta samo je jedan od koraka kojima želimo osigurati još snažniju međunarodnu poziciju ZŠEM-a“, poručio je dr.sc. Mato Njavro koji je poziciju dekana preuzeo početkom ove godine.