Nanotehnologija štitit će sve posjetitelje naše izložbe 'Hrvatska svijetu'

Otvaranje izložbe u ovo vrijeme, slažu se i struka i organizatori i zainteresirana javnost, od velike je važnosti. Ljudima je, naime, prijeko potreban optimizam, motivacija te nadahnuće i upravo je zato Večernji list odlučio otvoriti izložbu “Hrvatska svijetu” koja će predstaviti hrvatske velikane koji su kroz povijest mijenjali svijet. Otvorenje je sutra u Meštrovićevu paviljonu, a moći će se pogledati sve do 15. svibnja. S druge strane, upravo zbog velikog broja ljudi koji će u tom razdoblju imati prilike pogledati izložbu, pred organizatore je u ovo pandemijsko vrijeme stavljen velik izazov. Stoga je Večernji list, u suradnji s Akademijom likovnih umjetnosti u Zagrebu, Hrvatskim društvom likovnih umjetnika te Real Grupom, dio organizacije posvetio upravo detaljnoj brizi o zdravlju i sigurnosti posjetitelja.

Tehnologija iz Malezije

– Mi smo se i do sada, tijekom organizacije izložbe, pridržavali svih propisanih mjera, a tako će biti i kada se ona otvori. Cilj nam je zaštititi i publiku i naš tim tako da su na više punktova u prostoru postavljeni dezinficijensi za ruke i svi će morati nositi maske, puno ćemo ih i sami podijeliti. Također, održan je tečaj za sve koji rade na izložbi kako bi se uistinu osigurala maksimalna sigurnost posjetitelja – kaže izvršni producent izložbe Damir Kanaet te objašnjava da je učinjen i dodatan korak s ciljem postizanja veće razine sigurnosti, a to je korištenje posebnog nanopremaza “SmartCoat” za čišćenje površina.

Riječ je o posebnoj tehnologiji osmišljenoj u Maleziji koja će se sada koristiti u Meštrovićevu paviljonu. – SmartCoat je osmislila malezijska tvrtka Titanium World Technology, vodeća tvrtka u ovoj grani nanotehnologije. Sam razvoj proizvoda koji postoji od 2004. trajao je oko šest godina prije puštanja na tržište, a zapravo je riječ o posebnom premazu koji radi na principu fotokatalize s pomoću nanotitanijeva dioksida. Nakon što se na tretiranoj površini formira prozirni nanopremaz, izlaganje bilo kojoj vrsti svjetlosti uzrokuje njegovu fotoaktivnost i on odmah, zbog prisutnosti atmosferskog zraka, počinje intenzivno i kontinuirano oslobađati oksidirajuće i hidroksilne radikale. Ti oslobođeni radikali stalno reagiraju s organskim tvarima kao što su virusi, bakterije, plijesni i gljivice te učinkovito vežu dušikove okside i druge štetne tvari i mirise te ih uništavaju, odnosno eliminiraju – objašnjava Edo Štefanac iz tvrtke Solidna gradnja koja je zastupnik SmartCoata u Hrvatskoj. S novim su premazom počeli raditi lani, a ističu da je njegova velika prednost to što nakon jednog nanošenja ima dugoročan učinak.

Video: Večernjakova izložba Hrvatska svijetu

– Premaz nakon jednog nanošenja štiti površinu oko godinu dana. Ne može se, dakle, isprati vodom ni kemikalijama, tako da se tretirana površina može prati i čistiti. Sva istraživanja to pokazuju, a i sami smo napravili testove na raznim površinama poput stakla, tekstila, kože i drva te smo se uvjerili da premaz izvanredno radi – poručuje Štefanac čija je ekipa već jučer počela ispitivati površine u Meštrovićevu paviljonu. Premazat će sve površine s kojima će posjetitelji biti u kontaktu, poput kvaka i rukohvata, ali i interaktivnih izložaka.

– S obzirom na to da se proizvod može aplicirati na sve porozne i neporozne površine te da je proziran i ne mijenja strukturu ni izgled bilo koje tretirane površine, otvara mnogo mogućnosti za aplikaciju. Prvi korak je da površinu pripremimo za premaz i očistimo. Također, izmjerimo njezinu trenutnu razinu kontaminacije prijenosnim ATP testerom koji mjeri količinu mikroba na nekoj površini i to nakon što se uzme “bris” – objašnjava pak Karlo Horvat koji se bavi ovom inovativnom tehnologijom. Ističe kako je mjerna jedinica RLU (relative light unit) te da je prihvatljiva vrijednost do 2000 RLU-a. – Iznad 10.000 RLU-a već govorimo o ozbiljnoj kontaminaciji, a upravo je takva situacija na većini vrata koja ljudi često diraju – zaključuje Horvat te dodaje kako se SmartCoat u Hrvatskoj do sada apliciran u poslovnim zgradama, ordinacijama, automobilima… Sada će se prvi put rabiti i na jednoj izložbi.

Preporuka Ministarstva

– Ova je izložba već nekoliko puta odgođena zbog pandemije, no sada smo odlučili da se može i mora održati uz najviše epidemiološke standarde, naravno. To je apsolutno moguće postići te će svi posjetitelji biti sigurni, a pritom će se imati priliku upoznati s izvanserijskim hrvatskim umovima koji će im, siguran sam, vratiti toliko potreban optimizam i nadahnuće – kaže Dražen Klarić, glavni urednik Večernjeg lista i autor izložbe za koju se nada da će je pogledati baš svi.

Pritom je za posjete učenika osnovnih i srednjih škola izložbi pozitivno stručno mišljenje dala i Agencija za odgoj i obrazovanje, na temelju čega se oglasilo i Ministarstvo znanosti i obrazovanja. – Na temelju stručnog mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje kojim je pozitivno ocijenjen izložbeni projekt “Hrvatska svijetu”, ističući kako je znanstveno utemeljen i metodički suvremen pristup temi i građi zasigurno prihvatljiv različitim dobnim skupinama učenika, a s obzirom na dugoročne ciljeve projekta i multidisciplinarni pristup u pripremi, kao i važan odgojno-obrazovni aspekt, Ministarstvo znanosti i obrazovanja suglasno je da se učenicima osnovnih i srednjih škola omogući posjet ovoj izložbi – stoji u odgovoru ministra Radovana Fuchsa, uz napomenu da odluku o aktivnostima učenika donose ravnatelji škola, a pritom je obavezno pridržavati se svih mjera i odluka Stožera civilne zaštite te preporuka HZJZ-a.

Pretplatnici Večernjaka plaćaju 50 kuna Kako bi sigurnost svih posjetitelja bila na najvišoj razini, ulaznice za izložbu moguće je kupiti na licu mjesta, ali i putem web-stranice Entrio.hr. A kakve su cijene? Večernji list je i njih prilagodio situaciji, a u prvom redu je mislio na djecu i mlade, te svoje vjerne pretplatnike. Tako je grupna ulaznica za djecu do 6 godina samo 25 kuna (dječja ulaznica je 40 kuna), za školarce 35 kuna, a za studente 50 kuna. No pripremljeni su i brojni strukovni popusti, a sve kako bi što više ljudi vidjelo ovu jedinstvenu izložbu. Iz ponude se svakako izdvaja i obiteljska ulaznica. Njezina je cijena 130 kuna, ali uz nju u muzej ulaze roditelji s djecom (koliko god ih imaju, jedino je važno da su djeca maloljetna). Cijena pojedinačne ulaznice na izložbu je 65 kuna, a za grupni posjet (15 ljudi uz stručno vodstvo) 55 kuna. Pretplatnici Večernjeg lista plaćaju posebnu cijenu ulaznice koja iznosi 50 kuna, No one se pak kupuju samo na ulazu uz predočenje zadnjeg računa za pretplatu

