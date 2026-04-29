Što se događa s JD Vanceom? Saveznici zbunjeni njegovom tišinom, otkriveno zašto je nestao s društvenih mreža

Ako se čini da je američki potpredsjednik JD Vance u posljednje vrijeme suzdržaniji i manje zapaljiv, vjerojatno je to zato što je tijekom korizme izbrisao aplikaciju X sa svog telefona. Glavni urednik Semafora Ben Smith napisao je u autorskom tekstu da je razgovarao s dvoje ljudi bliskih Vanceu koji su potvrdili da je potpredsjednik uklonio aplikaciju X s telefona za vrijeme korizme. Međutim, Vance je objavljivao na X-u između 18. veljače i 2. travnja, pa se čini da mu je "post" od društvenih mreža ipak dopuštao objavljivanje s računala. Korizma je završila, a Vance se zasad nije u većoj mjeri vratio objavljivanju komentara, barem ne na X-u.

Prema Smithu, Vanceovi saveznici nisu sigurni što je uzrokovalo ovu iznenadnu promjenu u njegovom inače provokativnom online nastupu. Potpredsjednik je možda tih uoči objave svoje nove knjige u lipnju. Vance objavljuje novu knjigu "Communion: Finding My Way Back to Faith" 16. lipnja. Izdavač HarperCollins opisuje je kao "intimno svjedočanstvo o tome zašto se udaljio od kršćanstva svoje mladosti i što ga je dovelo natrag vjeri". U prošlosti, Vance nije imao zadrške u korištenju osobnih uvreda na društvenim mrežama, piše The Independent. Voditelja podcasta Pod Save America Jon Favreau nazvao je "kretenom" nakon što ga je liberalni podcaster nazvao "nepouzdanim" izvorom informacija.

Ta razmjena dogodila se nakon pucnjave u ustanovi ICE u Teksasu u kojoj je jedan pritvorenik ubijen, a dvojica su ranjena. "Napadač je na metke koje je koristio ugravirao poruke protiv ICE-a. Što sam točno pogriješio, kretenu?", napisao je Vance u odgovoru Favreauu. U siječnju je Vance usporedio senatoricu Tammy Duckworth, veteranku koja je u borbi tijekom rata u Iraku izgubila obje noge, s likom Forrest Gump. "Gledati kako Tammy Duckworth opsesivno prekida Marca Rubija tijekom ovog saslušanja je kao gledati Forresta Gumpa kako raspravlja s Isaacom Newtonom", napisao je na X-u.

Vanceove ambicije nakon Donalda Trumpaa također bi mogle utjecati na njegov novi, ublaženi nastup na društvenim mrežama. Za 41-godišnjaka se naširoko smatra da je favorit za republikanskog predsjedničkog kandidata 2028. godine. S obzirom na to da se međuizbori brzo približavaju, Vance ima otprilike još godinu dana prije nego što se ozbiljno mora posvetiti predsjedničkoj kampanji, ali bi mogao osjećati pritisak da krene ranije jer mu trenutačni rejting ostavlja prostor za napredak. Prema najnovijim rezultatima ankete YouGova, popularnost JD Vancea iznosi svega 31 posto, što je za dva boda manje od Trumpove, dok je 52 posto ispitanika reklo da ima negativno mišljenje o potpredsjedniku.

Vanceov odlazak u Mađarsku kako bi podržao premijera Viktora Orbána u njegovoj na kraju neuspješnoj kampanji za novi mandat, nije mu pomogao, prema analizi stručnjaka za podatke CNN-a Harrya Entena. Prema Entenovoj analizi početkom travnja, Vanceov put dogodio se u trenutku kada je 58 posto Amerikanaca smatralo da je Trumpova administracija "previše usmjerena" na međunarodna pitanja. "To što JD Vance ide i vodi kampanju za premijera druge zemlje koja je prilično udaljena odavde samo je dio šire slike koja se američkom narodu ne sviđa", rekao je Enten.

Zatim je ustvrdio da je Vance najnepopularniji potpredsjednik u američkoj povijesti u usporedbi s drugim potpredsjednicima u istoj fazi mandata. Enten je rekao da Vanceov rejting odobravanja iznosi -18 bodova, zaključivši da potpredsjednik "trenutačno ne stoji baš najbolje". "JD Vance je započeo svoj mandat potpredsjednika u pozitivnom području, a sada je u negativnom. Pada. JD Vance tone, zajedno s predsjednikom Sjedinjenih Država", zaključio je Enten.