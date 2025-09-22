Zračna luka u Kopenhagenu blokirana zbog dronova u zračnom prostoru

Nekoliko dronova uočeno je u zračnom prostoru kod zračne luke Kopenhagen te tamo trenutno ne mogu slijetati ni polijetati zrakoplovi, rekao je Henrik Stormer, dežurni voditelj u Kopenhaškoj policiji, za Ritzau. Lise Agerley Kürstein, voditeljica komunikacija i tiska u Zračnoj luci Kopenhagen, izjavila je za Berlingske da je državno infrastrukturno poduzeće Naviair u 20:30 zatvorilo zračni prostor jer su u i oko zračne luke primijećeni dronovi. "Od tada je zračni prostor iznad zračne luke zatvoren. To je uobičajena procedura", rekla je. Međunarodna novinska agencija Reuters piše da je policija izjavila da je bilo između dva i četiri "velika" drona. Međutim, policija na X-u piše da postoje dva do tri "veća drona".

Dronovi su i dalje u zraku i povremeno se mogu vidjeti iz područja oko zračne luke. "Ponekad upale vrlo jako svjetlo. Primili smo više dojava, a i ja sam ih osobno vidjela", rekla je Lise Agerley Kürstein. Policija i dalje radi na slučaju, kao i sigurnosno osoblje same zračne luke. Ako netko treba letjeti, treba se obratiti svojoj zrakoplovnoj kompaniji kako bi saznao je li let otkazan ili ne, dodala je. Putnici koji su sjedili u zrakoplovima na pisti i čekali, sada će biti vraćeni natrag u zgradu terminala. Za sada ne može reći ništa o vremenskom okviru, budući da su dronovi još uvijek u zraku.

Letovi koji su trebali sletjeti u Kopenhagen bit će preusmjereni u Göteborg, Malmö i Billund, obavještava Berlingske zračna luka Kopenhagen. Jednom je zrakoplovu dopušteno slijetanje u zračnu luku, a razlog je bio taj što gorivo u spremniku ne bi bilo dovoljno da ga se preusmjeri u drugu zračnu luku, priopćilo je Naviair. Prema podacima Flightradar24, više od 35 zrakoplova koji su trebali sletjeti u Zračnu luku Kopenhagen preusmjereno je u druge zračne luke.

Dronovi su se pojavili i u zračnom prostoru norveškog glavnog grada Osla. Policija u Oslu primila je dojavu o dronovima iznad vojnog područja tvrđave Arkeshus nakon 21 sati. Mediji izvještavaju da su dronove otkrile Norveške obrambene snage. Dvije osobe, obje iz Singapura, uhićene su i čekaju ispitivanje, piše NRK.

Sličan scenarij već se dogodio 31. siječnja, kada je zračni prostor iznad zračne luke u Kopenhagenu bio zatvoren gotovo dva sata nakon što je uočena aktivnost dronova. U to vrijeme, vojni analitičar Rasmus Ross, koji predaje u Centru za zračne i svemirske operacije na Danskoj obrambenoj akademiji, rekao je za TV2 da bi zračna luka trebala moći sama oboriti dronove.

"Sigurnosna praznina postoji jer danas nemate bolji pregled nad time tko posjeduje dron. Istovremeno, nemate cjelovit sustav koji može registrirati što leti u zraku, tko leti i koje su im namjere", rekao je za medije. U to vrijeme, dogodilo se istodobno da je ukrajinski ministar obrane Rustem Umerov bio u kratkom posjetu Danskoj, baš kada je zračna luka u Kopenhagenu bila zatvorena.