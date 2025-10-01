Naši Portali
Branimir Pofuk
Branimir Pofuk

Zoran Milanović našao je i u Ujedinjenim narodima izrekao preciznu i točnu riječ za ono što se zbiva u Gazi: 'To nije rat, to je pokolj'

01.10.2025. u 10:26

Biti protiv pokolja nedužnih civila ne znači ni da ste hamasovac, a još manje da ste antisemit

Sjećate li se famoznih “topničkih dnevnika”? U vrijeme Oluje Hrvatska vojska ih je imala, ali ih je onda malo sakrila kada su zatraženi iz Haaga kao dokaz optužbe za prekomjerno granatiranje Knina.

Iako to nije izrijekom spomenuo, zasigurno je i na to mislio izraelski ministar vanjskih poslova kada je nedavno u Zagrebu optužbe kojima je tijekom i nakon Domovinskog rata bila izložena Hrvatska usporedio s optužbama s kojima je danas suočen Izrael. Tko je premlad da se sjeća što je bilo, neka potraži i pogleda kako je izgledao Knin nakon tog hrvatskog “prekomjernog granatiranja”, pa neka te slike usporedi sa slikama Gaze sravnjene s tlom do neprepoznatljivosti bilo kakvih obrisa zgrada, škola, bolnica...

Gaza Izrael Zoran Milanović

Komentara 2

Enterprise
10:47 01.10.2025.

Što dobiva Hrvatska priznanjem Palestine?

Avatar Idler 3
Idler 3
10:50 01.10.2025.

A jel pokolj razlog za prinannje bilo kog il bilo čeg i jel to od početka bil Hamasov plan ? PS: o kojim/kakšnim dnevnicima autor piše ?

