Zoran Milanović našao je i u Ujedinjenim narodima izrekao preciznu i točnu riječ za ono što se zbiva u Gazi: 'To nije rat, to je pokolj'

Sjećate li se famoznih “topničkih dnevnika”? U vrijeme Oluje Hrvatska vojska ih je imala, ali ih je onda malo sakrila kada su zatraženi iz Haaga kao dokaz optužbe za prekomjerno granatiranje Knina.



Iako to nije izrijekom spomenuo, zasigurno je i na to mislio izraelski ministar vanjskih poslova kada je nedavno u Zagrebu optužbe kojima je tijekom i nakon Domovinskog rata bila izložena Hrvatska usporedio s optužbama s kojima je danas suočen Izrael. Tko je premlad da se sjeća što je bilo, neka potraži i pogleda kako je izgledao Knin nakon tog hrvatskog “prekomjernog granatiranja”, pa neka te slike usporedi sa slikama Gaze sravnjene s tlom do neprepoznatljivosti bilo kakvih obrisa zgrada, škola, bolnica...