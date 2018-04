Znate li koliko koji fakultet upisuje studenata ove godine?

Fakultetska diploma standard je današnjice. No ona, kao i svaki drugi papir, ne vrijedi mnogo ako nije zaslužena, odnosno ako u nju nije uložen rad i trud. A za to je bitno da za studij postoji interes i volja, pa će i studiranje biti lakše i uspješnije. I koliko god se vrijeme uoči državnih matura i upisa na fakultet činilo (a i jest) stresnim, to je tek prvi korak u definiranju vlastite budućnosti. A koraka je na tome putu mnogo. I vrijede jer su obrazovanje i znanje najmoćnije oružje koje možete i trebate upotrijebiti da biste promijenili svijet.

Zato u odabiru fakulteta ne birate samo titulu koju planirate steći nego birate i sebe. Baš zato takav odabir nikada ne smije biti slučajan. Štoviše, znanje uvijek ima granice, a neznanje ih nema. Stoga Večernji list i ovogodišnjim brucošima želi uspjeh kako na državnoj maturi tako i pri upisu na željeni fakultet. Uz upisne kvote i analizu potreba tržišta rada za određenim profesijama želimo vam dobrodošlicu u akademski svijet!

