Znanstvenici apeliraju na roditelje: Ograničite druženja svoje djece

Sve će srednje škole od idućeg ponedjeljka prijeći online. Budući da se odluke donose regionalne, županije koje do sada nisu bile na online modelu od ponedjeljka će prijeći. A učenici će tako dobiti više od 30 dana bez obveze odlaske u škole, najavio je to danas premijer Andrej Plenković, a to potvrđuju i u Ministarstvu obrazovanja.

Nakon što je Primorsko-goranska županija najavila da će 14. prosinca prijeći na online, a za njom to danas potvrdio i grad Zagreb odluku će slijediti i sve ostale županije. Podsjetimo, već ranije C model na snazi je u Međimurskoj, Varaždinskoj, Osječko-baranjskoj, Vukovarskoj-srijemskoj, Zagrebačkoj županiji.

A s današnjim danom u Bjelovarskoj-bilogorskoj županiji 50 posto škola je na C modelu, u Dubrovačko-neretvanskoj 30 posto, Sisačko-moslavačkoj 38 posto, Istarskoj 47 posto dok je u Krapinsko-zagorskoj županiji većina škola na B modelu ( online + fizički dolazak u školu).

- Budući da se prema postojećem modelu odluke o prelasku škola na online nastavu donose regionalno (kao i u Njemačkoj) i to u skladu s lokalnom epidemiološkom situacijom obavljene su konzultacije sa županima o stanju u srednjim školama te o mogućnostima prelaska srednjih škola u županijama na online nastavu. Temeljem konzultacija možemo zaključiti da će u većini županija u srednjim školama od 14. prosinca do kraja ovog polugodišta nastava biti na daljinu. Županije će u tom smislu ovaj tjedan donijeti odgovarajuće odluke i o tome obavijestiti Ministarstvo - poručili su iz Ministarstva obrazovanja.

Mnogi znanstvenici i epidemiolozi upozoravaju roditelje čija djeca pohađaju online nastavu da su odgovorni za svoju djecu, a budući da prelazak na online nastavu ne znači ograničavanje slobode kretanje učenika da vode računa da djeca što manje koriste javni gradski prijevoz kao i da pokušaju utjecati na njih kako bi spriječili da se srednjoškolci okupljaju u grupama i na druženjima.

VIDEO: Epidemiolog Branko Kolarić: "Nije problem u učionici i školi, nego u putu djece do škole. Javnom prijevozu, tramvaju i autobusu."