Znanstvenik Đikić otkrio točno kada očekuje povratak života u normalu

Znanstvenik Ivan Đikić javio se za Radio Sljeme i prokomentirao situaciju s koronavirusom u Hrvatskij, a osvrnuo se i na raspravu s Krunoslavom Capakom oko projekcije broja umrlih.

Kako je rekao, njegova procjena je da ćemo do kraja mjeseca imati 1500 umrlih od koronavirusa te je pozvao Vladu na konkretnije i odlučnije mjere u borbi protiv ovog virusa.

"Treba zatvoriti barove, noćne klubove, restorane, i sportske objekte koji nisu neophodni, znači gdje god možemo spriječiti susret ljudi u većim grupama, rekao je, dodavši da tim gospodarstvenim granama treba dati obeštećenje u ekonomskom iznosu od 70-80 posto njihovog prometa prošle godine. Tako ljudi koji rade u tim gospodarstvenim granama neće stradati", dodao je.

Rekao je da je procjenu napravio uz projekciju da bi dnevno bilo 32 umrlih od COVIDa, ali je napomenuo da to može ispasti i više.

"Pozitivno i optimistično jest da, ako se budemo ponašali u skladu s mjerama održavanja distance i nošenja maski i ako se pridržavamo preventivnih mjera, do proljeća ćemo preko cjepiva doći do veće ili kompletne kontrole širenja ovog virusa, te ćemo se sljedeće godine vraćati u normalan život, najvjerojatnije do kraja 2021. godine. U 2022. ući ćemo sa snažnijim, optimističnijim i hrabrijim pristupom", kazao je Đikić vezano za povratak u normalni život.

Osvrnuo se na izjavu Capaka koji je njegove prognoze o mogućih 1500 umrlih od COVIDa-19 do kraja studenog, ocijenio "pretjeranima" te ga zamolio da i on objavi projekcije hospitaliziranih i umrlih do kraja studenog.

"To je jako važno jer nam ti brojevi značajno rastu. To je jako alarmantno i vjerujem da je ono što sam računao bilo vrlo konzervativno", kazao je.