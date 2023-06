Znanstvenici otkrili novu vrstu palme, raste pod zemljom: 'Radi se o vrlo rijetkom slučaju'

Znanstvenici su na Borneu opisali rijedak slučaj podzemnog cvjetanja otkrivši novu vrstu palmi. Znanstvenici Kraljevskih botaničkih vrtova (RBG), Kew i partnera otkrili su novu vrstu palme i nazvali ju Pinanga subterranea, a njezino ime dolazi od latinske riječi za podzemlje. Vrsta je dobro poznata mještanima tropskog otoka Borneo u jugoistočnoj Aziji, koji vole grickati njezin jarkocrveni, slatki i sočni plod. Biljku su otkrili znanstvenici koji su opisali oko 300 različitih vrsta palmi na otoku.

"Proučavam palme 30 godina i zadivljen sam kako nas i dalje iznenađuju", rekao je William Baker, viši voditelj istraživanja u Tree of Life pri RBG Kew. "Ovo neočekivano otkriće postavlja mnogo više pitanja nego što daje odgovora. Što oprašuje palmu? Kako oprašivač pronalazi cvijeće ispod zemlje? Kako je ovaj fenomen evoluirao i čime će nas palme sljedeće iznenaditi?"

Pinanga subterranea pridružuje se više od 2500 vrsta palmi poznatih znanosti, od kojih čak polovici prijeti izumiranje. Palma se može pronaći razasuta po prašumama zapadnog Bornea, prelazeći državne granice od Sarawaka u Maleziji do Kalimantana u Indoneziji. Prije znanstvenog opisa, biljka je imala ime u najmanje tri lokalna jezika: Pinang Tanah, Pinang Pipit, Muring Pelandok i Tudong Pelandok.

Foto: Royal Botanical Gardens, Kew

Unatoč tome što je dobro poznata ljudima s Bornea, znanstvena zajednica potpuno je previdjela vrstu to je istaknulo potrebu za užom suradnjom s domorodačkim zajednicama. Znanstvenike je na prisutnost biljke prvi upozorio koautor studije Paul Chai, malezijski botaničar i imenjak vrste palme Pinanga chaiana.

Prvi put se susreo s palmom 1997. dok je čistio gusto lišće koje je okruživalo mladu palmu kako bi je bolje snimio. Bilo je nekoliko biljaka, ali samo jedna s plodovima. Znanstvenici iz Kewa Benedikt Kuhnhauser, Peter Petoe i William Baker ponovno su posjetili rezervat za divlje životinje Lanjak Entimau u 2018. i prikupili nekoliko primjeraka palme za znanstveno istraživanje.

"Bez dojave našeg malezijskog kolege dr. Paula Chaia, vjerojatno bismo ovu uzbudljivu novu vrstu zamijenili za neuglednu sadnicu palme i prošli bismo pokraj nje", rekao je Kuhnhauser. "Umjesto toga, znanstveno smo opisali nevjerojatno rijedak slučaj geoflorije, a to je podzemno cvjetanje i prvi poznati primjer te vrste u cijeloj obitelji palmi. To je doista otkriće koje se događa jednom u životu."

Većina cvjetnica razvila se tako da svoje cvjetove i plodove razvijaju iznad zemlje, što pomaže olakšati oprašivanje i raspršivanje sjemenja. No, postoji mali podskup biljaka koji je evoluirao do cvjetanja i plodova pod zemljom, uočen u 171 vrsti, 89 rodova i 33 biljne porodice. Studija je objavljena u časopisu PALMS - Journal of the International Palm Society.

