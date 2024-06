I more kuha: Temperature danas idu do 35 stupnja, a more ponegdje mjeri 27

Sunčano, ponegdje mala i umjerena naoblaka, najviša dnevna temperatura između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza je državnog hidrometeoroškog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za subotu. Ujutro mjestimice u unutrašnjosti magla. Vjetar uglavnom slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni, na otvorenom moru i sjeverozapadni, a ujutro uz obalu mjestimice bura. U osam sati ujutro temperature mora diljem zemlje kreću se od 23.5 do 27 stupnjeva Celzijevih, prema podacima DHMZ-a.

Najhladnije je kod Zadra, 23.6 stupnjeva, slijede Šibenik, Rovinj, Rab, Hvar i Krk s 24, Split, Pula, Malinska i Dubrovnik mjere 25 stupnjeva, a toplije nego tamo je samo u Velikom i Malom jezeru na Mljetu.

U nedjelju nas čeka vrlo sličan, pretežno sunčan i vruć dan. Poslijepodne ponegdje u unutrašnjosti umjeren i jak razvoj oblaka uz mogućnost za poneki lokalni pljusak, uglavnom u Slavoniji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo, mjestimice moguće jako. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu između 21 i 26, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 °C.

