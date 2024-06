Pred nama je pravi ljetni i sunčani vikend: Evo kada možemo očekivati promjenu vremena

Hrvatsku očekuje pravi ljetni vikend s sunčanim i vrućim vremenom, koje će biti sparno, s temperaturama u nedjelju na kopnu mjestimice preko 35 stupnjeva Celzijevih, dok će u ponedjeljak doći do promjene uz pljuskove. Sunčani dani će donijeti osvježenje, prvo na sjeverozapadu.

Na istoku će sutra biti sunčano i vruće, s mogućom jutarnjom maglom uz rijeke, osobito u Posavini. Poslijepodne može biti lokalnih oblaka iznad gorja na zapadu. Vjetar će biti slab. U središnjim predjelima će biti malo oblaka, temperatura će brzo rasti od jutarnjih 20-ak stupnjeva, najviše između 30 i 33. Vjetar će veći dio dana biti slab, kasno popodne lokalno umjeren jugoistočni na sjeveru.

U kotlinama gorskih krajeva ujutro će biti magle, danju će biti sunčano i suho. Vjetar će uglavnom biti slab, slično kao i na sunčanom sjevernom Jadranu. More će biti mirno, uz popodnevni sjeverozapadnjak do umjereno valovito. Najviša temperatura između 28 i 32 stupnja. U Dalmaciji će biti vedro, toplo uz obalu, vruće u unutrašnjosti. Najviša temperatura zraka između 30 i 34 stupnja. Popodnevni vjetar s mora pružit će osvježenje, umjereno sjeverozapadni, zapadni i jugozapadni, ponegdje ujutro i slaba bura. More će biti oko 25 stupnjeva. Na krajnjem jugu će biti pretežno vedro, noćas nekima sparno. Najniža temperatura na obali i otocima rijetko ispod 23 stupnja. Danju će temperatura porasti mjestimice do 34 stupnja, iznadprosječno toplo za kraj lipnja, piše HRT .

Foto: DHMZ

Promjena vremena s pljuskovima, grmljavinom i padom temperature očekuje se u ponedjeljak, prvo na sjeveru i zapadu. Sredinom tjedna nastavit će se promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme s povremenom kišom, bit će hladnije od prosjeka za početak srpnja. Od četvrtka se očekuje porast tlaka s naznakama stabilizacije. Na moru će biti promjenjivo s lokalnim pljuskovima i grmljavinom, posebno u utorak i srijedu, na sjevernom dijelu već u ponedjeljak poslijepodne. Prije toga će prevladavati pretežno sunčano i vruće. Vjetar će uglavnom biti maestral i umjereno jugo. Temperatura mora oko 25 stupnjeva. Bitno stabilnije vrijeme u odnosu na protekle dane.

