Zimski odmor i dalje u dva dijela, nova nastavna godina počinje 4. rujna

Nova nastavna godina započela bi 4. rujna 2023. godine, a završila 21. lipnja 2024. godine, odnosno 17. svibnja 2024. godine za učenike završnih razreda srednjih škola. Tako je to predloženo u nacrtu odluke o početku i završetku nastavne godine i trajanju odmora učenika koje je Ministarstvo obrazovanja danas proslijedilo na javnu raspravu. Prema prijedlogu prvo bi polugodište za učenike trajalo do 22. prosinca 2023. godine, a drugo polugodište započelo 8. siječnja.

Učenici bi kao i do sada kroz školsku godinu imali organizirani jesenski odmor, zimski podijeljen u dva dijela i proljetni odmor. Jesenski odmor za učenike počeo bi 2. studenoga 2023. godine, a učenici bi se na nastavu vratili 6. studenoga 2023. godine.

Prvi dio zimskoga odmora za učenike predviđen je 27. prosinca 2023. godine i traje do 8. siječnja, dok bi drugi dio zimskog odmora započeo 19. veljače 2024. godine a učenici bi se na nastavu vratili 26. veljače. Proljetni odmor prema novom školskom kalendaru počeo bi 28. ožujka i trajao do 8. travnja 2024. godine kada se učenici ponovno vraćaju u klupe. javna rasprava o novom školskom kalendaru otvorena je do 30. ožujka.