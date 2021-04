Ženu i djecu davio i mlatio metalnim šipkama. Dobio je 13 i pol godina zatvora

M.S. pravomoćno je osuđen na jedinstvenu kaznu od 13 godina i šest mjeseci zatvora, odlučio je Vrhovni sud koji je odbio njegovu žalbu na presudu koju mu je u srpnju 2020. izrekao Županijski sud u Varaždinu.

Bio je optužen i osuđen za ukupno sedam kaznenih djela i to tri teška pokušaja ubojstva, nasilje u obitelji te tri povrede djetetovih prava. Opozvana mu je i ranije uvjetna osuda iz 2018. zbog nasilja u obitelji i povrede djetetovih prava. U kaznu mu je uračunato vrijeme provedeno u istražnom zatvoru u kojem je i sada, a izrečena mu je sigurnosna mjera obveznog liječenja od ovisnosti o alkoholu.

M.S. se teretio da je pokušao ubiti izvanbračnu suprugu koju je i ranije učestalo vrijeđao i prijetio joj. Prišao joj je s leđa u hodniku i preko usta joj je omotao zavoj snažno stežući. Žrtva se opirala pa su oboje su pali na pod. No, M.S. joj je i dalje stezao zavoj pa žrtva nije mogla disati i počela je krvariti. Na hodnik je dotrčala kćer te je pokušala M.S. odvojiti od majke, a žrtva se uspjela osloboditi i pobjeći.

Dva dana kasnije M.S. je nasilno ušao u obiteljsku kuću gdje je čekao povratak izvanbračne supruge i kćeri. Po njihovom povratku u kuću napao ih je metalnom šipkom. Zadao je više udaraca kćerki uslijed kojih je ona pala, a supruga je istrčala iz kuće tražeći pomoć. M.S. je krenuo za njom i na dvorištu ju je udario više puta. Njegova kćer ga je uspjela spriječiti da ubije izvanbračnu suprugu tako što ga je jako povukla. No on je zatim više puta udario kćerku metalnom šipkom po glavi. Kad je pala naskočio je na nju namjeravajući je ubiti. No ona je vikala, tražeći pomoć susjeda, pa je M.S. pobjegao.

Osim toga, M.S. je bio optužen i da je preko godinu dana učestalo vrijeđao i omalovažavao izvanbračnu suprugu u prisustvu njihovo troje maloljetne djece. Pri tome je supruzi i djeci prijetio usmrćenjem. Raznim pogrdnim riječima i na druge načine ponižavao je i omalovažavao sve troje djece. Sprječavao ih je u igri i učenju. Zbog svega toga su supruga i djeca živjele u strahu za svoju sigurnost.

Obrazlažući zašto je potvrdio nepravomoćnu presudu, Vrhovni sud je kazao da je prvostupanjski sud olakotnim cijenio bitno smanjenu ubrojivost (za kaznena djela pokušaja teškog ubojstva) i smanjenu ubrojivost za ostala djela.

- Optuženik je djelomično priznao kaznena djela i zadavanje udaraca žrtvama. Izrazio je djelomično žaljenje zbog udaranja kćeri.

Otegotnim je cijenjeno jer je ugrozio i u opasnost doveo živote dvije osobe, od čega supruge dva puta u svega dva dana. Značajna je i kriminalna količina jer je počinio sedam kaznenih djela na štetu četiri žrtve. Iskazao je krajnju bezobzirnost za život i osobna dobra i prava žrtava, njemu bliskih osoba. Okolnosti počinjenja upućuju na pripremanje počinjenja kaznenih djela. Otegotna je i dosadašnja osuđivanost za ista djela, nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava.

Djela je počinio unutar roka provjeravanja prema prijašnjoj osuđujućoj presudi. Osuđivan je i za prekršaje iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji na štetu sina - naveo je Vrhovni sud u obrazloženju.

