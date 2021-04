Godinama joj prijetio da će je ubiti, imao zabranu prilaska, bio osuđen za obiteljsko nasilje...

D. A. (60) optužen je za teško ubojstvo bivše supruge, a optužnicu protiv njega podiglo je Županijsko državno odvjetništvo u Puli. Optužen je da je svoju bivšu suprugu, kojoj je prije ubojstva u nekoliko navrata prijetio da će je ubiti, ubio 28. studenoga 2020. oko 17.30 u prizemlju obiteljske kuće u Galižani.

Prije no što ju je ubio, prethodno ju je verbalno napadao, vrijeđao, ponižavao, prijetio joj te je pratio, za što je proglašen krivim pravomoćnom presudom Općinskog suda u Puli. Imao je i mjere zabrana prilaska svojoj bivšoj ženi, no to ga nije spriječilo da je na kraju ubije.

Zadao joj je više udaraca po glavi i tijelu, a od zadobivenih je ozljeda na mjestu preminula. Nakon toga je je pokušao presuditi i sebi, prerezavši si grlo, no na koncu život mu je spašen zahvaljujući liječničkoj intervenciji. Tužiteljstvo je u optužnici predložilo da mu se produlji istražni zatvor u kojem je od uhićenja, a optužno vijeće Županijskog suda u Puli je prijedlog i prihvatilo.

VIDEO: Ubojstvo u Puli