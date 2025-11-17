Žene u Hrvatskoj i dalje zarađuju manje od muškaraca, razlike su značajne

Prema analizi podataka servisa MojaPlaća iza koje stoji tvrtka Alma Career Croatia, žene u Hrvatskoj u prosjeku zarađuju 13 posto manje od muškaraca što u praksi znači da muškarci prosječno primaju oko 1.600 eura, dok su primanja žena i dalje ispod 1.400 eura. Usporedbu primanja na istoj poziciji pokazuju da ta razlika pada na sedam posto, što znači da žene, čak i kada obavljaju isti posao, u prosjeku i dalje zarađuju manje nego muškarci, ali jaz je osjetno manji nego u ukupnoj usporedbi.

U nekim sektorima razlike su zabrinjavajuće visoke, dok u drugima žene čak imaju blagu prednost. Najveći jaz bilježi se u tehnologiji i razvoju, gdje žene imaju u prosjeku 20 posto nižu plaću. Slično je u prodaji i uslužnim djelatnostima, gdje je razlika 18 posto. S druge strane, žene su prosječno bolje plaćene od muškaraca u automobilskoj industriji gdje primaju oko pet posto više, a u telekomunikacijama oko tri posto više. U komentaru analize kaže se da žene češće od muškaraca privremeno "pauziraju” karijeru zbog majčinstva i brige o obitelji, a s posljedice postaju vidljive godinama kasnije.

Upravo zato su, ističe se, razlike najmanje na samom početku radnog vijeka. Tako među zaposlenima s manje od godinu dana iskustva žene zarađuju u prosjeku osam posto manje. No već nakon pet godina iskustva jaz se značajno širi na 15 posto što pokazuje koliko karijerni prekidi i nejednaka raspodjela obiteljskih obveza utječu na dugoročne izglede žena.

To se vidi i u napredovanju - žene rjeđe dolaze do najviših pozicija, a čak i kada uđu u top menadžment, njihova primanja i dalje zaostaju za primanjima muških kolega i to, u prosjeku, za 15 posto. Najmanje razlike bilježe se u uredskim operativnim poslovima, gdje jaz iznosi oko sedam posto što upućuje na to da se nejednakosti povećavaju proporcionalno razini odgovornosti, hijerarhije i pregovaračke moći.

Najravnopravnije okruženje, prema podacima, nudi državna uprava, gdje su žene plaćene tek četiri posto manje. No situacija je znatno drugačija u privatnom sektoru - u kompanijama u stranom vlasništvu žene u prosjeku zarađuju 15 posto manje, dok je u privatnim domaćim tvrtkama jaz nešto manji, ali i dalje visok i iznosi 13 posto.

Razlika u primanjima između muškaraca i žena rezultat je niza čimbenika, smatraju u spomenutom servisu, najpoznatijem po portalu MojPosao. Diskriminacija svakako igra svoju ulogu, ali nije jedini uzrok. Strukturne razlike na tržištu rada i dalje oblikuju stvarnost u kojoj žene češće rade u slabije plaćenim sektorima poput trgovine, turizma i širokog spektra uslužnih djelatnosti. Time već na startu ulaze u profesije koje, bez obzira na trud ili kvalifikacije, nose nižu tržišnu vrijednost.

Osim toga, naglašava se i da rodni stereotipi i društvena očekivanja i dalje snažno utječu na profesionalne izbore. Mnoge žene, često nesvjesno, odvraćaju se od karijera u bolje plaćenim područjima, poput STEM-a, tehnološkog razvoja ili menadžmenta, odnosno sektorima koji tradicionalno imaju veću financijsku valorizaciju.