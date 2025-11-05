Ženama teže pada stres, muškarcima prekovremeni

Stres ne bira zanimanje ni sektor, ali izgleda da spol ima utjecaja. Čak 59 posto zaposlenih žena u Hrvatskoj, naime, izjašnjava se da osjeća visoku razinu stresa, dok među muškarcima taj doživljaj ima njih 48 posto. U kojoj mjeri žene, a u kojoj muškarci osjećaju teret stresa i mentalne opterećenosti otkriva istraživanje Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje i tvrtke Alma Career Croatia, kod nas najpoznatijoj po portalu MojPosao, provedeno među tristotinjak ispitanika. U svakom slučaju, stres osjeća većina zaposlenih. Za oba spola najveći su izvor stresa prevelika količina posla i neadekvatna plaća, s tim da se tako izjašnjava nešto više od 50 posto žena, dok postotak muškaraca ne prelazi 48 posto.

Također, stres stvaraju i očekivanja nadređenih. Žene se pokazuju osjetljivijima, pa ih 37 posto zbog toga osjeća stres. Muškarci su otporniji i stres zbog očekivanja šefa doživljava njih 27 posto. Zanimljivo je da vrsta posla sama po sebi češće stvara stres muškarcima (38%) nego ženama (26%), a prekovremeni sati veći su izvor napetosti za muškarce (27%) nego za žene (18%). Svi, pritom, dijele isti osjećaj, dan im je jednostavno prekratak za sve obveze, pa se manjak vremena, uz razloge vezane za posao, apostrofira kao apsolutno najveći izvor stresa i ženama i muškarcima. Osim toga, kao generator stresa pokazalo se i roditeljstvo. U slučaju zaposlenih bez djece stres doživljava 57 posto anketiranih dok se kod zaposlenih s djecom taj broj penje na 60 posto.

Inače, muškarci stres povezan s poslom ocjenjuju prosječnom ocjenom 3,9, a žene 4,0, ali stres ne završava odlaskom s posla. Štoviše, stvari se izvan radnog mjesta i dodatno kompliciraju. Kućanske obveze i dalje su neravnopravno podijeljene na štetu žena, pa za njih predstavljaju i veći izvor stresa (3,2) nego za muškarce (2,6). Slično vrijedi i kad se radi o brizi o djeci, a razlike po spolu smanjuju se na temi financija i zdravlja, dok, recimo, partnerski odnosi i briga o drugim članovima obitelji uzrokuju slične razine stresa kod oba spola.