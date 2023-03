Žena u istom danu rodila i operirali joj srce: Razgovarali smo s liječnikom koji joj je spasio život

„Poslali su je iz Splita natrag na Brač, rodila je mrtvo dijete na trajektu“, „Carski rez je kasnio pa je beba umrla s 22 dana!“, „Liječnik je trudnicu poslao kući, idućeg dana rodila je mrtvo dijete“ ... U vrijeme kada nas, na žalost, šokiraju loše vijesti, gotovo nestvarnom se čini priča o trudnici iz Dubrovnika, Pavi Šapro, koja je, zbog iznenadnih zdravstvenih problema, predsjedničkim zrakoplovom prevezena iz Splita u Zagreb. Timovi liječnika, koji su ju tamo spremno čekali, u istom su joj danu, obavili porod i operirali srce. Dvije operacije trajale su šest sati, nakon čega su i majka i novorođeni dječak, bili dobro. Slučaj je to iz ožujka, 2002., koji nikako ne treba zaboraviti, jer je ujedinio hrvatske liječnike, od Dubrovnika do Zagreba, te bi trebao služiti kao vječiti primjer.

Primljena je zbog infekcije, a onda je popustilo srce

Tridesetjednogodišnja trudnica tog je ožujka, primljena u bolnicu zbog uroinfekcije. No, za nekoliko dana, iznenada joj je popustio rad srca. Brzom obradom postavljena je dijagnoza – akutna upala aortnog srčanog zaliska. Zbog bolesti, koja je ugrožavala život i trudnice i njenog nerođenog djeteta, nije bilo vremena za gubljenje. Mlada je žena, stoga, predsjedničkim zrakoplovom trebala odmah biti prevezena iz Dubrovnika u Zagreb.

No, kako nesreća nikada ne dolazi sama, baš tog dana, zbog bure, avion kojim se služio tadašnji predsjednik Stipe Mesić, nije mogao sletjeti u zračnu luku u Dubrovniku. Plan je, stoga, ekspresno promijenjen te je dogovoreno da zrakoplov, umjesto u Dubrovnik, po pacijenticu dođe u Split. Uz pratnju anesteziologa, dr. Ružice Carić, ginekologa, dr. Mladena Mijovića i neonatologa, dr.Marije Radonić, mlada je žena sanitetskim vozilom, odmah prebačena do Splita, a potom predsjedničkim avionom, u zagrebačku bolnicu u Dubravi.

Prijetilo je akutno zatajenje srca

I dok se dio drame, u kojoj je doslovno svaka minuta bile važna, odvijao na relaciji Dubrovnik – Split - Zagreb, drugi se dio rješavao u KB Dubrava. I prije no što je trudnica stigla u metropolu, tadašnji šef Kardijalne kirurgije u KB Dubrava, prof.dr. Željko Sutlić i tadašnji predstojnik Klinike za ženske bolesti i porode u Petrovoj bolnici, prof. dr. Ivan Kuvačić, već su detaljno pripremili sve za operaciju i spašavanje života majke i bebe. Čim je pacijentica zaprimljena, kardiolog u bolnici Dubrava, prim. dr. Josip Vincelj, potvrdio je dijagnozu svojih dubrovačkih kolega.

„Infekcija srčanog zaliska bila je već toliko uznapredovala da je prijetilo akutno zatajenje srca“, pojasnio je tada ozbiljnost situacije prof. dr. Sutlić.

Operacija je trajala 6 sati

Sljedećeg dana prof. Kuvačić je, sa svojom ekipom, u KB Dubrava, carskim rezom porodio ženu. Dijete je odmah prebačeno u Petrovu bolnicu. Nakon što je prvi dio zahvata uspješno obavljen, uslijedila je operacija, koju je obavio tim iz KB Dubrava. Odmah nakon poroda, u istom je danu, 31-godišnjakinji operirano i srce. Prof. Sutlić je, uz anesteziologe, prof. dr. Inu Husendžinovića i dr. Nadu Nikić, uspješno ugradio novi, biološki srčani zalistak.

„Gospođa je na intenzivnoj njezi, osjeća se dobro, već je skinuta s aparata za disanje, ali njezino liječenje će potrajati još nekoliko tjedana“, rekao je, nakon zahvata, dr. Sutlić. Dvije operacije, koje su trajale šest sati, bile su jedinstven slučaj u dugogodišnjem radu i profesora Sutlića i profesora Kuvačića.

„Mislim da su, ova pacijentica i ova zajednička operacija, jedinstven slučaj i zbog bolesti trudnice i zbog izvrsne koordinacije brojnih liječnika, koji su, od Dubrovnika do Zagreba, sudjelovali u spašavanju žene i njezina djeteta“, rekao je tada prof. Kuvačić, koji je porodio trudnicu čiji je život visio o koncu, te je na svijet stigao zdrav dječak. Dr. Sutlić: „Operacija je bila rutinska, no problem je bila daljina!“

Na žalost, dr. Kuvačić koji je obavio porod, preminuo je pa ne možemo saznati kako bi danas, dva desetljeća kasnije, gledao na tadašnji događaj. No, nesvakidašnjeg se slučaja prisjetio dr. Željko Sutlić, koji je pacijentici tada operirao srce:

„Bila je to stresna situacija, ne zbog složenosti samog zahvata, koji je meni bio rutinski, nego prvenstveno zbog toga što je pacijentica, koja je trebala hitnu intervenciju, bila stotinama kilometara daleko od jedinog mjesta na kom su liječnici tada mogli izvesti potrebne, koordinirane zahvate. Srećom, transport je uspješno organiziran i sve je sretno završilo“, kaže nam dr. Sutlić. Ugledni liječnik ističe koliko je i danas, dva desetljeća nakon slučaja Pave Šapro, iznimno važna povezanost udaljenih dijelova Hrvatske s metropolom.

Imamo modernu medicinu, ali moramo premostiti daljinu!

„Medicina je, kroz protekla dva desetljeća, napredovala, no ma koliko ona bila suvremena i dalje je teško dostupna pacijentima, koji žive udaljeno od Zagreba, posebno onima na krajnjem jugu Hrvatske“, upozorava dr. Sutlić.

Iako danas postoji helikopterska služba, čiji je prijevoz pacijenata od neprocjenjive važnosti, vojni helikopteri ipak nisu najbolja opcija. Riječ je, naime, o robusnim, neudobnim i vrlo glasnim letjelicama ,u kojima se pacijenti nikako ne osjećaju ugodno te su dodatno izloženi stresu. Nerijetko, glomazni, vojni helikopteri, imaju i problem s uvjetima koji su potrebni za njihovo slijetanje. Stoga dr. Sutlić podržava što hitnije uvođenje civilnih helikoptera za prijevoz pacijenata , koji u hitnim slučajevima spašavaju život.

Stipe Mesić : „Nije bilo oklijevanja, odmah smo to riješili!“

„Sjećam se tog događaja iz 2002. Tog je dana do mene došla informacija, a potom i potvrda, da se radi o hitnom slučaju te da je jedina mogućnost da se gospođu transportira u Zagreb predsjedničkim avionom. Nije bilo oklijevanja, odmah smo to riješili. To nije bio jedini slučaj. Za mojih se mandata predsjednički avion dizao više puta, a iza toga je uvijek postojala potvrđena informacija, ili od medicinskih stručnjaka, ili od policije, da se radi o slučaju kojeg je potrebno hitno riješiti i mi smo to tako, hitno i rješavali“, kaže nam Stipe Mesić, koji je slanjem aviona tada sudjelovao u akciji spašavanja života Dubrovčanke i njene nerođene bebe.

U to je vrijeme, pojašnjava, upravljanje avionom bilo pod upravom Ureda predsjednika, no kasnije je regulativa, promijenjena te je upravljanje avionom prešlo na Vladu, čime je i predsjednički avion postao vladin. No, Mesić danas boljom opcijom ipak smatra prijevoz helikopterima.

„Helikopter je u svakom slučaju brži, jer se ljude ne mora transportirati, najprije do aerodroma, a potom od aerodroma do odredišta. Helikopteri su i praktičniji, jer se spuštaju i interveniraju točno na mjesto događaja te transportiraju odmah na pravo odredište“, kaže Mesić, dodajući, dijelom kroz šalu, da ipak postoji jedan uvjet, a to je da helikopteri budu u voznom stanju.

