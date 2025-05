Žena prijavila šokantne incidente u saunama, direktor Tuhlja: 'Imamo nultu toleranciju na seksualno uznemiravanje'

U Termama Tuhelj krajem ožujka zabilježeni su ozbiljni incidenti seksualnog uznemiravanja u prostoru sauna, potvrdili su iz uprave ovih toplica za 24sata. Ženska gošća je tijekom dva dana, u petak i subotu, doživjela višestruko uznemiravanje od strane više muškaraca, koji su je, prema njenim riječima, promatrali, fizički dodirivali i čak masturbirali u njenoj prisutnosti.

Ispričala kako je prvi incident započeo nakon što je izašla iz panoramske saune. "Okrznula sam pogledom ćelavog muškarca ispod tuša koji mi je, držeći i natežući spolovilo, dao znak da mu se pridružim. Rekla sam mu ne. Kasnije me pratio, no izgubila sam ga iz vida kada sam ušla u drugu saunu. No, tamo me dočekao novi šok – drugi muškarac koji je masturbirao". Slučaj je kulminirao u "toploj sobi", gdje su, kako tvrdi, trojica muškaraca masturbirala oko nje. Među njima je prepoznala i ćelavog muškarca od ranije. “Rekla sam im da ću zvati zaštitare ako odmah ne odu. Srce mi je luđački lupalo”, ispričala je gošća ranije za Jutarnji list.

Direktor Terma Tuhelj Vasja Čretnik za 24sata je potvrdio da su incidenti zabilježeni te kako su promptno reagirali čim su za njih saznali. "Krajem ožujka došlo je do incidenta u prostoru sauna, na koji je ukazala naša gošća. Incidenti su se dogodili tijekom vikenda, u petak i subotu. U petak je gošća prijavu podnijela tek po povratku u hotel, zbog čega su počinitelji već napustili prostor. Odmah smo obavijestili naš tim u saunama i kontaktirali policiju", rekao je Čretnik. Policija je u tom slučaju podnijela kaznenu prijavu protiv nepoznatih počinitelja.

U subotu se, kako navodi direktor, dogodio sličan incident, ali je ovoga puta gošća odmah reagirala. "Osoblje je odmah identificiralo počinitelja i dostavilo njegove podatke policiji, zajedno sa snimkama s dijelova objekta gdje je videonadzor dozvoljen. Na temelju toga je podnesena kaznena prijava protiv poznatog počinitelja", istaknuo je.

Čretnik je naglasio kako su svjesni izazova upravljanja prostorom otvorenim za širu javnost, poput sauna, te kako su uveli dodatne sigurnosne mjere. "Vikendom pojačavamo prisutnost redara i osoblja. Svako neprikladno ponašanje rezultira trenutnim udaljavanjem iz prostora i zabranom daljnjih dolazaka", pojasnio je. Zbog zakonskih ograničenja, video nadzor nije dozvoljen unutar sauna, pa se osoblje oslanja na izravne dojave gostiju. "Potičemo sve goste da odmah prijave svako neprimjereno ponašanje", rekao je direktor.

Na pitanje o mogućem prisustvu swinger zajednica u Termama Tuhelj, što se spominje kao sve raširenija praksa na sličnim mjestima, Čretnik je jasno odgovorio: "Imamo nultu toleranciju prema seksualnom uznemiravanju i svakom obliku neprikladnog ponašanja. Okupljanje 'swingera' i slična ponašanja nisu dopuštena. Takve osobe odmah udaljavamo iz prostora ako krše kućni red." Na kraju je zaključio da su svi gosti dobrodošli, ali samo ako poštuju pravila i ponašaju se pristojno. "Oni koji to nisu u stanju, molimo da ne dolaze uznemiravati naše goste niti stvarati probleme", poručio je Čretnik.