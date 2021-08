Željko Stipić: Mjere za početak nove školske godine ostaju iste

Željko Stipić, predsjednik sindikata Preporod otkrio je kako mjere za početak nove školske godine ostaju iste, ali se nada da će korona posustajati te da ćemo se pomalo početi baviti problemima koje donosi postkoronalno razdoblje.

- Ono što je važno je to da se počeo uviđati problem nedostataka koji su nastali unatrag posljednje dvije godine i koje se mora na sve načine nastojati nadoknaditi - rekao je Stipić u Studiju 4, piše HRT, te je dodao kako do sada nije bilo nikakvih sastanaka s predstavnicima sindikata, ali da se oni očekuju.

Istaknuo je kako se za početak mora utvrditi koliki je zaostatak učenika koji su pohađali online nastavu. Kako kaže, za to su jedino rješenje nacionalni ispiti kao objektivan pokazatelj učeničkog znanja.

- Neke su škole to počele i same raditi i ustvrdile su da je zaostatak oko 20 posto. Rezultati državne mature upućuju na to da iako smo spustili kriterije, rezultati su slabiji nego prijašnjih godina - naglasio je i dodao da se treba vidjeti kako to nadoknaditi.

Jedna od nadoknada je dopunska nastava, ali ona funkcionira tako da se na nju upućuju učenici slabijeg znanja, ali trenutačno je širi problem u pitanju. Postoji problem da cijeli razred zaostaje.

- Dosadašnji oblik dopunske nastave teško može biti rješenje - kaže Stipić i dodaje kako je rješenje da se dopunska nastava u potpunosti delimitira.

Rekao je i da se procijepljenost prosvjetnih djelatnika kreće 50-55 posto te kako očekuje da će se taj broj povećati.

