Željko Katavić poslodavac godine za osobe s invaliditetom: 'To su vrijedni i pošteni radnici'

Željko Katavić, direktor tvrtke "Brodplast" iz Slavonskog Broda, dobio je nagradu za poslodavca godine za osobe s invaliditetom. Nagrada mu je dodijeljena na svečanoj sjednici Povjerenstva za osobe s invaliditetom Grada Slavonskog Broda.

Ova obiteljska tvrtka sa 70-ak zaposlenih već petnaest godina surađuje s udrugom osoba s intelektualnim teškoćama "Regoč". Članovi udruge za potrebe tvrtke pakiraju pritiskivače za zimnicu, kvačice za rublje, čepove za boce i druge proizvode za kućanstvo. Suradnja je uspostavljena na obostranu korist.

- Oni to rade u prostoru udruge, gdje mi njima odvezemo materijal, ambalažu i proizvod, oni to spakiraju i onda mi to vratimo. To su jednostavni manualni poslovi koje oni s lakoćom odrađuju i za to dobivaju određenu naknadu – kaže Katavić.

Katavić smatra da poslodavci griješe što ne žele zapošljavati osobe s invaliditetom, jer se radi o vrijednim i poštenim radnicima.

- Ustavom je svima zajamčeno pravo na rad, a ovim ljudima je to onemogućeno. Ova mala gesta nas ništa ne košta, a njima omogućava da rade, što u konačnici puno znači i njima i nama – kaže Katavić.

Slavonski Brod je jedini grad u Hrvatskoj koji već niz godina dodjeljuje ovo priznanje.

