Samo ga može otvoriti JD Vance i to u jednom slučaju? Ovo su detalji Trumpova tajnog pisma

Viši direktor za protuterorizam u Nacionalnom vijeću za sigurnost Sebastian Gorka otkrio je u intervjuu za "Pod Force One" da je predsjednik Trump ostavio potpredsjedniku J.D. Vanceu precizne upute ako ga ikada bude morao naslijediti tijekom drugog mandata. Gorka, koji je vodio strategiju za borbu protiv terorizma Trumpove administracije, rekao je Mirandi Devine iz The Posta u novoj epizodi, da nema zabrinutosti zbog toga što je Trump meta pokušaja atentata od strane stranog protivnika. Prema njegovim tvrdnjama Trump je pripremio detaljne upute i za potpredsjednika J.D. Vancea u slučaju smrti tijekom svog drugog mandata.

Gorka je izjavio da se u ladici čuvenog Resolute Deska u Ovalnom uredu nalazi pismo naslovljeno na Vancea. To pismo bi se otvorilo samo u slučaju Trumpove smrti i sadrži precizne upute o tome kako potpredsjednik treba postupati ako naslijedi predsjedničku dužnost. Gorka je naglasio da postoje jasni protokoli za slučaj da strani akteri, poput Kine ili Irana, uspiju izvršiti atentat na Trumpa. Posebno je spomenuo mogućnost da Kina upotrijebi supstancu koja bi Trumpu naštetila s odgodom od 30 dana. Ipak, odmah je dodao da osobno nema nikakvu zabrinutost za Trumpovu sigurnost tijekom trenutnog posjeta Kini te da smatra kako je predsjednik vrlo siguran.

Prema Gorkinim riječima, Trump se pozicionirao kao egzistencijalna prijetnja kineskim ambicijama svjetske dominacije, što Pekingu daje motiv za potencijalne akcije. Međutim, istaknuo je da svi žele Trumpovo priznanje i da je on najmoćnija figura na svjetskoj sceni nakon Eisenhowera. Još u siječnju Trump je javno poručio da je ostavio vrlo čvrste upute za slučaj iranskih prijetnji. Rekao je tada da bi, ako mu se nešto dogodi, Iran bio potpuno uništen.

Trump se trenutno nalazi u Pekingu gdje se sastao s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Razgovori se tiču trgovine, umjetne inteligencije, nuklearnog širenja te moguće kineske pomoći u okončanju sukoba s Iranom i ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca. Podsjetimo, Trump je tijekom predsjedničke kampanje 2024. i u drugom mandatu preživio više ozbiljnih pokušaja atentata. Najpoznatiji se dogodio 13. srpnja 2024. u Butleru u Pennsylvaniji, gdje je ranjen u desno uho. U rujnu iste godine spriječen je napad na golf terenu na Floridi, a u travnju 2026. agenti Tajne službe svladali su napadača Colea Allena prije nego što je uspio ući na večeru dopisnika Bijele kuće.